طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ.. وصفة كتاب أبلة نظيرة الشهير لأطعم صينية بطاطس مغذية هدية لعائلتك

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، تكون صينية البطاطس من أشهى الصواني المصرية التي يمكن أعدادها فيحبها الجميع من الكبار الصغار، ومن الممكن إضافة اللحوم أو الدواجن لهذه الصينية حسن الطلب فتكون وجبة متكاملة من النشويات والبروتينات، ويتم تحضير صينية البطاطس بكل سهولة لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة إعدادها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل صينية البطاطس

يتم عمل صينية البطاطس بمكونات سهلة وموجودة في كل منزل وحتى يتم تحضيرها بكل سهولة علينا إحضار المكونات التالية:

٤ حبات من الطماطم.

٢ كوب ماء.

نصف ملعقة من ثوم بودر.

٢ ملعقة زيت.

ملعقة كبيرة صلصلة.

ثمرة فلفل حار.

فلفل أسود وملح حسب الحاجة.

بصلة مفرومة.

فرخة متوسطة الحجم مقطعة ٤ قطع.

كيلو بطاطس مغسول جيدا بالماء والخل ومقطع حلقات.

طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن

بعد أن قمنا بتجهيز المكونات اللازمة لعمل صينية البطاطس سوف نتبع الخطوات التالية لتحضيرها بكل سهولة :-

يتم تنظيف الفراخ جيدا بالملح والليمون والخل ويتم تقسيمها إلى أربع قطع.

يتم تتبيل الفراخ بالملح والفلفل.

نحضر وعاء على النار مع الزيت ونضع به البصلة حتى تذبل ونضع عليها عصير الطماطم بعد أن نقوم بعصرها مع صلصلة الطماطم ونتركها تغلي جيدا على النار ونضع لها الفلفل والملح ثوم البودرة ونقلبها حتى تمام النضج.

نحضر الصينية نقوم بوضع البطاطس فيها ثم نضع الصلصلة ثم نضع الفراخ المتبلة.

نضع شرائح الطماطم وبصل وجزر على سطح الفراخ ونضع قرن فلفل الحار في المنتصف.

يتم تغطية الصينية بورق الفويل ونقوم بوضعها في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

نخرج الصينية ونتخلص من ورق الفويل ثم نضع الصينية مرة أخرى في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.

نخرجها بعد ذلك ونقدمها مع الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.