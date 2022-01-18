نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في ساعتين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا كنتي تبحثين عن وصفات طبيعية امنة جدًا على شعرك، وتحقق لكي فرد الشعر بالشكل الذي تتمنيه فإليك الحل الأمثل وهو استخدام الخميرة الفورية التي تعتبر كيراتين طبيعي للشعر، كما أنها تمنح الشعر النعومة، والاطالة بالشكل المطلوب، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على اهم وصفة يمكن استخدامها لفرد الشعر بالخميرة، وطريقة تطبيقها.

وصفات الخميرة الطبيعية لفرد ونعومة الشعر

بأقل التكاليف، وأقل مجهود تستطيعي تحقيق حلمك الان، والحصول على شعر مفرود ناعم كالحرير، فلا داعي للذهاب الى صالونات التجميل بعد الآن وهذه الوصفات كالتالي:

قناع العسل والخميرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة من عسل النحل.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي العسل مع الحليب، والخميرة.

اخلطي المكونات جيدًا حتى إتمام التجانس بشكل كامل.

قومي بترك الخليط لمدة نصف ساعة.

أضيفي إليه الآن صفار البيضة، واعيدي الخلط والخفق مرة أخرى.

وزعي الخليط على شعرك مع التدليك لكل الشعر حتى يتغذى الشعر كله به.

اتركيه لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء البارد، جيدًا.

خلطة الخميرة وزيت الزيتون

لكل من المكونين فوائد متعددة للشعر فهذا الخليط يغذي الشعر بشكل كامل، ويساعد على تقويتها ونعومته، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين من زيت الزيتون كبار.

ملعقة كبيرة من العسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل ويصبح قوام كريمي.

ادهني الشعر به جيدًا مع التدليك بشكل كامل.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بعد الانتهاء بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين اسبوعيًا للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة الخميرة والحليب الساخن

هذه الوصفة تساعد على فرد الشعر وتنعيمه، وقد يفضل استخدامها لأصحاب الشعر الجاف والخشن وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

ربع كوب من الحليب الدافيء

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق