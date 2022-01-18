مشروب الزنجبيل مع القرقة علي الريق يوميا سيجعلك تندهش من النتيجة صحة جديد 100 حصان

يجب أن نشير في البداية أن مشروب الزنجبيل والقرفة من أهم المشروبات التي يمكنكم تناولها وذلك لأن لهم العديد من الفوائد الرائعة التي تتميز بأنها مهمة بصورة كبيرة للغاية على صحة الإنسان كما لديهم العديد من الفوائد الصحية للجسم حيث يحتوي الزنجبيل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتحتوي على العديد من البروتين ايضا المهمة للجسم كما يحتوي الزنجبيل على العديد من الفتيامنيات المختلفة مثل فيتامين سي الفوسفور والبوتاسيوم أيضا كما يجب الإشارة أن القرفة تحتوي على العديد من الدهون المشبعة والعديد من السعرات الحرارية وعند مزج الزنجبيل من القرفة تعطي الجسم العديد من الفوائد المختلفة .

فوائد تناول الزنجبيل والقرفة علي الريق

اولا يعمل على مقاومة العديد من الأمراض المختلفة من بينها الأورام السرطانية لأنها غني بالعديد من المضادات الأكسدة.

ثانيا يساعد بصورة كبيرة على تقوية الذاكرة ومقاومة النسيان ايضا كما يساعد بصورة كبيرة في تسكين جميع الآم الاسنان كما يساعد ايضا في علاج العديد من الالتهابات المختلفة في الجسم مثل الالتهاب المفاصل.

يعالج هذا المشروب العديد من أعراض نزلات البرد المختلفة كما يفيد ايضا في علاج العديد من الالتهابات الحلق وضيق النفس ايضا.

كما يساعد عملية الهضم ويساعد في محافظة الانتفاخ والإمساك ايضا .

طريقة عمل مشروب الزنجبيل والقرفة

لإعداد مشروب الزنجبيل والقرفة يجب تحضير المكونات الآتية :

نصف كوب من الزنجبيل الطازج . ستة أكواب من الماء المغلي . عودان من القرفة. ملعقتا طعام من العسل .

طريقة التحضير:

في البداية يجب عليكم غلي الماء ثم يجب عليكم إضافة الزنجبيل ويترك لمدة عشرون دقيقة ويجب تركه لمدة أطول حتى يمكنكم الحصول على مذاق وتركيز أيضا كما يمكنكم تحلية هذا المشروب العسل أو السكر.