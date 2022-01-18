نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيري لون شعرك باللون الأحمر بملعقة كركديه في المنزل للون شعر جرئ صحي وجذاب في المقال التالي
صبغ الشعر باللون الاحمر هو من الألوان الجريئة التي تستهوي الكثير من النساء القيام بعملها، ولكن القيام بإستخدام الصبغات الكيميائية الجاهزة قد تضر بالشعر وتتلف اطرافة، وتسبب الكثير من المشاكل، بالإضافة إلى التكاليف العالية للذهاب إلى صالونات التجميل، ولذلك فيمكنكم الحصول على أجمل لون احمر رائع من خلال استخدام المواد الطبيعية التي تفيد الشعر وتعطي اللون المطلوب ويمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعة المقال.
طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الاحمر
يمكنك استخدام مواد طبيعية مفيدة جدًا للشعر بشكل كامل، وتساعد في منح الشعر اللون الذي ترغبين فيه وهو اللون الأحمر المميز، وذلك بخطوات بسيطة دون الحاجة إلى مراكز التجميل المكلفة وطريقة التطبيق كالآتي:
صبغ الشعر بالكركديه و الحناء الطبيعية للحصول على اللون الأحمر
المكونات
- كوب من الحناء الطبيعية.
- ربع كوب من أوراق الكركديه.
- نصف كوب من المياه.
- ملعقتين كبار من الكاكاو.
- ملعقتين من خل التفاح الابيض.
- ملعقة من عصير الليمون الطبيعي.
طريقة التحضير
- قومي بوضع أوراق الكركديه في الماء، ثم قومي برفع الماء على النار حتى يتم الغليان للمكونات، ويصبح السائل احمر مركز غامق.
- قومي بتصفية أوراق الكركديه واحتفظي بالماء.
- احضري طبق غويط أضيفي بداخله الحناء الطبيعية.
- أضيفي إليها الخل، ثم قلبي بالملعقة جيدًا.
- ثم اضيفي سائل الكركديه وهو دافيء.
- اعجني المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح عجينة ناعمة.
- ضعي عصير الليمون في النهاية، ثم قومي بالخلط بشكل سريع مرة أخرى.
- اتركي الطبق بعد تغطيته في مكان دافيء لمدة ساعتين ليس أقل حتى يتخمر بشكل كامل.
- يوضع هذا الخليط على شعر جاف نظيف بدون أي مستحضرات أو كريمات بشكل نهائي حتى يستجيب الشعر من اللون.
- قسمي شعرك الى عدة أقسام.
- استخدمي الفرشاة للتوزيع.
- قومي بوضع الخليط في كل قسم من هذه الأقسام من الجذور وحتى الأطراف.
- قومي برفع الشعر إلى اعلى وارتدي قبعة بلاستك.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن خمس ساعات، وذلك حتى تجف على الشعر ويمكن وضعة من الليل وغسله في الصباح.
- اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.
- جففي شعرك ولاحظي اللون بشكل أفضل.
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