غيري لون شعرك باللون الأحمر بملعقة كركديه في المنزل للون شعر جرئ صحي وجذاب

صبغ الشعر باللون الاحمر هو من الألوان الجريئة التي تستهوي الكثير من النساء القيام بعملها، ولكن القيام بإستخدام الصبغات الكيميائية الجاهزة قد تضر بالشعر وتتلف اطرافة، وتسبب الكثير من المشاكل، بالإضافة إلى التكاليف العالية للذهاب إلى صالونات التجميل، ولذلك فيمكنكم الحصول على أجمل لون احمر رائع من خلال استخدام المواد الطبيعية التي تفيد الشعر وتعطي اللون المطلوب ويمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعة المقال.

طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الاحمر

يمكنك استخدام مواد طبيعية مفيدة جدًا للشعر بشكل كامل، وتساعد في منح الشعر اللون الذي ترغبين فيه وهو اللون الأحمر المميز، وذلك بخطوات بسيطة دون الحاجة إلى مراكز التجميل المكلفة وطريقة التطبيق كالآتي:

صبغ الشعر بالكركديه و الحناء الطبيعية للحصول على اللون الأحمر

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

ربع كوب من أوراق الكركديه.

نصف كوب من المياه.

ملعقتين كبار من الكاكاو.

ملعقتين من خل التفاح الابيض.

ملعقة من عصير الليمون الطبيعي.

طريقة التحضير