نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار طريقة عمل الكباب العراقى الشهى واللذيذ على اصولة بالطريقة العراقية المميزة في المقال التالي
تعتبر المشوي من الأكلات المفضلة والمحبوبة لدى الكثير فى الوطن العربى. وتختلف طرق عمل المشاوى من بلد إلى أخرى حيث تتميز كل بلد من البلدان العربية بطريقة خاصة فى عمل المشاوى. وتعتبر طريقة عمل المشاوى العراقية من الطرق المميزة والشهية.وينتشر تحضير الكباب فى المطبخ العراقى بشكل كبير وواسع. وسوف نقدم فى هذا المقال افضل طرق عمل الكباب المشوي العراقي بالخلطة والتتبيلة العراقية المميزة والشهية في الخطوات التالية.
طريقة عمل الكباب العراقى الشهى واللذيذ
لكل وصفة من الوصفات مكونات ومقادير معينة ينبغى اتباعها فى طريقة العمل والتحضير. وللحصول على كباب لذيذ ومميز يجب اتباع الخطوات والمقادير اللازمة فى طريقة الاعداد والتحضير.
مكونات ومقادير الكباب العراقى المشوى
- كيلو جرام من لحم الغنم المفروم .
- ثم كيلو من لحم البقر أو العجالى المفروم.
- كوب من البقدونس المفروم
- . ثم ملعقتان من الكزبرة الناعمة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.
- كذلك ملعقة من الكمون.
- ثم ملعقة كبيرة من السماق.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- ايضا ملعقة من البابريكا.
- مع ملعقة من بهارات اللحم.
- خمس ملاعق من الدقيق.
- ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة من القرفة.
- نصف كوب من عصير البصل
- .اسياخ لوضع اللحم عليها للشوى.
طريقة وخطوات التحضير اللازمة لعمل الكباب العراقى المشوى
- وضع اللحم البقرى مع اللحم الغنم فى وعاء كبير والخلط جيدا باليد حتى تختلط اللحمة معا.
- اضافة البصل المفروم والبقدونس والكزبرة والفلفل الاسود والكمون والملح والبهارات والبابريكا.
- تخلط المكونات معا بطريقة جيدة ثم اضافة الفلفل الحار والسماق مع التقليب.
- بعد ذلك اضافة الدقيق وعصير الليمون وتقلب المكونات جيدا حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة من اللحم والمكونات.
- ثم تشكل على الاسياخ على شكل اصابع طولية حيث يتم غمس اليد فى عصير البصل ثم تشكل اللحمة على الأسياخ مع الضغط عليها من جميع الجوانب والغضط على الاطراف جيدا حتى تتماسك جيدا على الاسياخ.
- توضع الأسياخ فى الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى تتبل اللحمة جيدا.
- ثم نخرجها قبل الشوى من الثلاجة. ثم وضع الأسياخ على شواية سلك على الفحم الموقد مع التقليب على جميع الجهات.
- حتى يأخذ اللحم اللون البنى ثم يرفع من على الشواية. يتم تقديم الكباب فى اطباق التقديم بجانب الطحينة والسلطات والخبز وبصحة وعافية.
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