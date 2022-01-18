اسرار طريقة عمل الكباب العراقى الشهى واللذيذ على اصولة بالطريقة العراقية المميزة

تعتبر المشوي من الأكلات المفضلة والمحبوبة لدى الكثير فى الوطن العربى. وتختلف طرق عمل المشاوى من بلد إلى أخرى حيث تتميز كل بلد من البلدان العربية بطريقة خاصة فى عمل المشاوى. وتعتبر طريقة عمل المشاوى العراقية من الطرق المميزة والشهية.وينتشر تحضير الكباب فى المطبخ العراقى بشكل كبير وواسع. وسوف نقدم فى هذا المقال افضل طرق عمل الكباب المشوي العراقي بالخلطة والتتبيلة العراقية المميزة والشهية في الخطوات التالية.

طريقة عمل الكباب العراقى الشهى واللذيذ

لكل وصفة من الوصفات مكونات ومقادير معينة ينبغى اتباعها فى طريقة العمل والتحضير. وللحصول على كباب لذيذ ومميز يجب اتباع الخطوات والمقادير اللازمة فى طريقة الاعداد والتحضير.

مكونات ومقادير الكباب العراقى المشوى

كيلو جرام من لحم الغنم المفروم .

ثم كيلو من لحم البقر أو العجالى المفروم.

كوب من البقدونس المفروم

. ثم ملعقتان من الكزبرة الناعمة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة من الكمون.

ثم ملعقة كبيرة من السماق.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ايضا ملعقة من البابريكا.

مع ملعقة من بهارات اللحم.

خمس ملاعق من الدقيق.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من القرفة.

نصف كوب من عصير البصل

.اسياخ لوضع اللحم عليها للشوى.

طريقة وخطوات التحضير اللازمة لعمل الكباب العراقى المشوى