عندك بتنجانه هاتيها وتعالي اقولك أحلي طريقة عمل بابا غنوج أحلي من المطاعم والطعم حكاية

المكون الأساسي فى بابا غنوج هو الباذنجان وهذا المكون له العديد من الفوائد ويضيف فائدة غذائية كبيرة لكل الأكلات التي يدخل بها يحتوي الباذنجان على العديد من الفيتامينات وخاصة الحديد ومن يعانون من الأنيميا ينصحهم الطبيب بتناول الباذنجان وخاصة الغير مستوى ويعد البابا غنوج أكلة لبنانية الأصل وتختلف طريقة إعدادها من بلد لآخر.

طريقة عمل البابا غنوج

باذنجان حبة واحدة ناضجة متوسطة الحجم. كوب طحينة خام بالسمسم أو الفول حسب الرغبة. اتنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم. ثوم ناعم مقدار ملعقتين كبيرتين. كمون مطحون ملعقة صغيرة. ملح ملعقة صغيرة . شطة ملعقة صغيرة مطحونة ناعمة. عصير ليمون بمقدار مناسب حسب الرغبة. زيت زيتون ثلاث ملاعق كبيرة للتزيين. عود نعناع صغير للتزيين.

كيفية إعداد بابا غنوج