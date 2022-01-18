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عمر شويل - جدة عندك بتنجانه هاتيها وتعالي اقولك أحلي طريقة عمل بابا غنوج أحلي من المطاعم والطعم حكاية - ثقفني
المكون الأساسي فى بابا غنوج هو الباذنجان وهذا المكون له العديد من الفوائد ويضيف فائدة غذائية كبيرة لكل الأكلات التي يدخل بها يحتوي الباذنجان على العديد من الفيتامينات وخاصة الحديد ومن يعانون من الأنيميا ينصحهم الطبيب بتناول الباذنجان وخاصة الغير مستوى ويعد البابا غنوج أكلة لبنانية الأصل وتختلف طريقة إعدادها من بلد لآخر.
طريقة عمل البابا غنوج
- باذنجان حبة واحدة ناضجة متوسطة الحجم.
- كوب طحينة خام بالسمسم أو الفول حسب الرغبة.
- اتنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- ثوم ناعم مقدار ملعقتين كبيرتين.
- كمون مطحون ملعقة صغيرة.
- ملح ملعقة صغيرة .
- شطة ملعقة صغيرة مطحونة ناعمة.
- عصير ليمون بمقدار مناسب حسب الرغبة.
- زيت زيتون ثلاث ملاعق كبيرة للتزيين.
- عود نعناع صغير للتزيين.
كيفية إعداد بابا غنوج
- توضع حبة الباذنجان على عين البوتجاز على نار هادئة جدا وتقلب حبة الباذنجان حتى تنضج تماما و تصبح طرية جدا.
- ويمكن أيضا وضعها فى شوكة داخل صينية بالفرن على نار هادئة مع تشغيل الشواية فقط حتى تنضج واستوى .
- يتم تقشير الباذنجان وتكون سهلة التقشير ووضع اللب الداخلى فى طبق عميق.
- تهرس الباذنجانة بالشوكة جيدا أو بأداة الهرس حتى تصبح ناعمة تماما .
- يتم إضافة البهارات الملح والفلفل الأسود.
- كما يمكن إضافة الكزبرة الجافة المطحونة (اختيارى).
- ويمكن أن توضع جميع المكونات الطحينية والثوم والبهارات والشطة وعصير الليمون فى الخلاط وتفرم جيدا .
- توضع فى طبق مع عمل فجوة صغيرة من الأعلى ووضع زيت الزيتون بها وغرس عود النعناع من الأعلى ليعطى منظر جميل.
- كما يمكن إضافة الفلفل الاحمر المقطع قطع صغيرة على الوجه بدلا من النعناع الأخضر.
- يقدم الطبق إلى جانب خبز محمص مقرمش.
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