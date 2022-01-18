نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباستا فلورا تارت المربي بمكونات اقتصادية كلها من بيتك شكلها يجنن وطعمها حكاية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الباستا فلورا تارت المربي بمكونات اقتصادية كلها من بيتك شكلها يجنن وطعمها حكاية - ثقفني
دائما ما تبحث العديد من السيدات عن طرق مختلفة للغاية من أجل عمل كيك خفيفة سريعة حيث تعتبر التارت من اسهل أنواع الكيك الذي يمكنكم أن لها لأنه يتم إعدادها بسرعة كبيرة للغاية كما تعتبر المكونات الخاصة به سريعة للغاية كما يمكنكم اعداد التارت أو الباستا فلورا بالمربي أو الشكولاتة وفي العديد من الدول العربية يطلق عليها المبروشة فهي من الحلويات المميزة بصورة كبيرة للغاية وهي عبارة عن لطائرة صغيرة للغاية ويتم تزيينها بالمربي كطبقة خارجية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال الفقرات القادمة.
طريقة عمل باستا فلورا
- احضري نصف كيلو من دقيق حلويات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح رشة صغيرة.
- عدد 2 حبة من البيض بحرارة مطبخ.
- 1/8 كوب من سكر بودرة المنخول الناعم.
- 250 جرام من الزبدة أو السمنة الباردة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- لحشو الفطيرة كوب من المربى النوع المتوفر لديكم.
طريقة تحضير باستا فلورا
- في البداية يجب عليكم نخل الدقيق بشكل جيد ثم يتم وضع الزبدة أو السمنة الباردة ويتم خفق جميع المكونات بالمضرب الكهربائي جيدا أو في العجانة الكهربائية.
- ثم يتم إضافة السكر الناعم بعد نخله مع ٢ حبة بيض مع الملح والفانيليا ويجب علينا خفق جميع المكونات معا ثم يتم لم العجينة فقط من دون العجين.
- عدم العجن كثيرا حتى لا نكون عجينة قاسية وبالتالي تصبه جافة عندما تدخل الفرن ثم يتم تغليف العجينة بورق نايلون لمدة نصف ساعة.
- ثم يتم فرد العجينة ما بين ورقتين من بلدية ويتم تشكيلها على شكل دائرة وترفع في قالب التارت أو في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم يتم قص افرد العجينة الزيادة
- ثم يتم دهن الوجه بالباستا فلورا بالمربي.
- ثم يجب عليكم تغطية العجينة من جميع الجوانب بالمربي وباقي العجينة افردها بالنشابة على شكل مستطيل.
- ثم يتم قطع العجينة مخطوط طولية وعرضية ويتم وضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة
- ثم يتم وضع الصينية في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة عندما تصبح ذات لون ذهبي يمكنكم تقديمها مع الشاي الساخن.
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