طريقة عمل الباستا فلورا تارت المربي بمكونات اقتصادية كلها من بيتك شكلها يجنن وطعمها حكاية

دائما ما تبحث العديد من السيدات عن طرق مختلفة للغاية من أجل عمل كيك خفيفة سريعة حيث تعتبر التارت من اسهل أنواع الكيك الذي يمكنكم أن لها لأنه يتم إعدادها بسرعة كبيرة للغاية كما تعتبر المكونات الخاصة به سريعة للغاية كما يمكنكم اعداد التارت أو الباستا فلورا بالمربي أو الشكولاتة وفي العديد من الدول العربية يطلق عليها المبروشة فهي من الحلويات المميزة بصورة كبيرة للغاية وهي عبارة عن لطائرة صغيرة للغاية ويتم تزيينها بالمربي كطبقة خارجية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال الفقرات القادمة.

طريقة عمل باستا فلورا

احضري نصف كيلو من دقيق حلويات. ربع ملعقة صغيرة من الملح رشة صغيرة. عدد 2 حبة من البيض بحرارة مطبخ. 1/8 كوب من سكر بودرة المنخول الناعم. 250 جرام من الزبدة أو السمنة الباردة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. لحشو الفطيرة كوب من المربى النوع المتوفر لديكم.

طريقة تحضير باستا فلورا