نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح كريم ميبو والنشا لتبييض البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي
هو أحد الكريمات التي تستخدم في علاج العديد من المشاكل البشرية ومن أبرز هذه المشاكل هي آثار الحروق التي تظهر على الجلد ويجب التخلص منها من خلال استخدام هذا الكريم وهو يعد أيضا من الكلمات الآمنة التي لا تسبب أي آثار جانبية للبشرة ويتم استخدامها لفترة طويلة دون أن تؤدي إلى أي مشاكل من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة جديدة يمكن من خلالها الحصول على فوائد من هذا الكريم غير الفوائد المعتاده التي يتم الحصول عليها من الكريم مثل علاج الحروق وغيرها وهي طريقة تبيض البشرة وربما يكون هذا غريبا ولكن بالفعل هناك بعض الوصفات التي يمكن من خلالها استخدام هذا الكريم حتى نحصل على بشرة بيضاء وذلك من خلال إضافة بعض المكونات الأخرى التي تساعد على تبيض البشرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الوصفة التي تساعد على تبيض البشرة باستخدام الكريم والمكونات التي نحتاج إليها.
مكونات كريم ميبو والنشا للتبييض الفوري للبشرة
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات المهمة التي يمكن إضافتها للكريم حتى نحصل على نتائج فعاله في تبيض البشرة وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تبيض البشرة بهذه الطريقة ولكن من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن مكونات الطريقة بشكل دقيق وهذه المكونات هي:
- ثلاثة ملاعق كبيرة من كريم ميبو.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة ونصف ملعقة من ماء الورد.
- ½ ملعقة صغيرة من الليمون
- ملعقة زيت جوز الهند
كريم ميبو والنشا للتبييض الفوري للبشرة
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد الكريم حتى نحصل على الفوائد التي يمكن من خلالها تبيض البشرة بشكل عميق وهذه الطريقة هي:
- نحضر ثلاث ملاعق من الكريم مع النشا زيت جوز الهند وعصير الليمون وبعد ذلك نبدأ في تحريك هذه المكونات بشكل مستمر حتى يصبح لدينا قوام كريمي أيضا ولكنه يحتوي على بعض المكونات الأخرى بعد ذلك نقوم باستخدام هذا الكريم مع المناطق التي تحتوي على كمية كبيرة من البقع الداكنة.
- ويمكن استخدام هذا الخليط مع الوجه أيضا لانه آمن ولا يسبب أي آثار جانبية لكن لابد من الحرص على اختبار الحساسية حتى نحدد مدى احتمال البشرة لهذا الكريم.
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