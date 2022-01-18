معجزة كريم لبان الدكر لشد تجاعيد وترهلات البشرة في آن واحد هتصغري 20 سنة والسر في لبان الدكر

لبان الذكر من المواد الطبيعية القديمة في استخدامها فقد اعتاد العديد من الناس على المداومة في استخدامه سواء كان مشروب علاجي يساعد في التخلص من الكثيرمن الأمراض، أو يستخدم في الدخول في العديد من الوصفات الطبيعية للبشرة، وحل الكثير من مشاكلها بكل سهولة، وبدون اي أضرار عند استخدامه، فهو بالفعل متعدد الفوائد بشكل كبير للبشرة، واليوم سوف نشير إلى كيفية استخدام لبان الذكر لشد التجاعيد التي قد تظهر في الوجه أو حول منطقة العين، والتي يصعب التخلص بسهولة.

فوائد لبان الذكر للبشرة بشكل عام

يتميز لبان الذكر بتعدد فوائده بشكل كبير للبشرة، ومن أهم هذه الفوائد مايللي:

لبان الذكر مرطب فعال للبشرة، وذلك قد يعتبر حماية البشرة من حدوث جفاف.

يساعد لبان الذكر في شد تجاعيد البشرة والتخلص من الخطوط البيضاء الرفيعة التي تظهر أسفل منطقة العين.

يقضي على حب الشباب، ويزيل أيضًا الندبات، واثار الحبوب والبثور السوداء.

يساعد في تنظيف البشرة بشكل عميق والتخلص من أي شوائب أو زيوت أو دهون زائدة في البشرة.

خلطة لبان الذكر للتخلص من التجاعيد

هذه الوصفة لها نتائج سريعة بمجرد استخدامها، وهي تعمل على ترطيب البشرة بشكل رائع، وشد الجلد والقضاء على التجاعيد وطريقة الاستخدام والتطبيق كالآتي:

المكونات

خمس ملاعق من زيت الأفوكادو.

اربع ملاعق كبار من زيت لبان الذكر.

أربع ملاعق من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة واحدة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقتين من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير