سر تتبيلة الشاورما السورية بالمطاعم مش هتكليها من برة تاني طعم يجنن والسعر أوفر بكتير

تتبيلة الشاورما السوري من الوصفات التي ترغب العديد من ربات البيوت من تحضيرها في المنزل بكل سهولة اذا كنتي ترغبين في الحصول على نفس النكهة الموجودة في المطاعم السورية يجب عليكم اتباع جميع الخطوات التي سنذكرها لكم خلال السطور القادمة الشاورما السورية تعتبر من الأكلات التي يفضلها جميع الكبار والصغار ويرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة سوف نوضح لكم خلال السطور القادمة طريق عملها بكل سهولة بطعم مميز للغاية بمكونات موجودة في مطبخك تابعوا معنا خلال الفقرات القادمة.

مكونات الشاورما السوري

كيلو لحم أو دجاج شرائح.

نصف ملعقة مسحوق قرفة.

ملعقة ملح كبيرة.

نصف ملعقة بابريكا.

ملعقة شطة حارة.

ملعقة فلفل أسود.

ورق لورا.

زر قرنفل.

ثوم بودرة.

ملعقة هيل ناعم.

عصير ليمون.

مكونات التتبيلة

من أبرز المكونات التي تدخل في تكوين التتبيلة:

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة دبس فليفلة.

شرائح ليمون.

نصف كوب زبادي.

ملعقة خل.

ربع كوب ماء.

3 فصوص ثوم.

ملعقة ملح صغيرة.

معلقة مايونيز.

طريقة تحضير الشاورما السوري

يمكنكم تحضير الشاورما السوري بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: