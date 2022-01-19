نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف موزة وملعقة عسل.. وصفة ذهبية لزيادة معدل الحرق والتخلص من الكرش نهائيًا في 7 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة السمنة هي حديث العصر حيث تسبب العديد من المشاكل للسيدات والفتيات وأيضا أضرار صحية لهن، كما أنها تؤثر بالسلب على قيامهم بأنشطتهن اليومية والذهاب لأعمالهم الاعتيادية، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة على المدى البعيد مثل أمراض السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية، ولذلك أتينا لكم اليوم بأفضل الطرق الطبيعية لزيادة معدل حرق الدهون والمحافظة على ثبات الوزن، وهو الموز فهو يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية التي تنتج عن السمنة مثل أمراض الشرايين والقلب، ونظرا لاحتواء الموز على بعض العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات والألياف والنشويات مما يولد شعور بالشبع.

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فوائد الموز للرجيم

للموز فوائد عديدة الرجيم فهو يولد شعور بالشبع نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من النشا الذي يشعر الشخص بالشبع، ويتكون الموز أيضا من نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، كما يساعد الجسم على إفراز الكالسيتونين خصوصا عند تناول وجبة الإفطار حيث يرسل إشارات تنبيه للجهاز العصبي ويشعره بالشبع مما يقلل الرغبة في تناول الطعام، و يساعد أيضا الجهاز الهضمي في امتصاص الماء الموجود فيه وبالتالي يجعل عملية الهضم بطيئة و يبقى الطعام لأطول فترة ممكنة في المعدة مما يجعل المعدة لا تحتاج إلى المزيد من الطعام حتى تشعر بالشبع لأطول فترة.

رجيم الموز

كما أنه يعمل على منع تراكم الدهون في الجسم، بالإضافة إلى إحتواء الموز على مقدار مناسب من الكربوهيدرات التي تعمل على مد الجسم بالطاقة التي تلزم لأداء النشاطات اليومية، ويحتوي الموز أيضا على كميات مناسبة من فيتامين ج وفيتامين ب6 وبالتالي يساهم في الحفاظ على الجهاز المناعي ويعزز منه لكي يعمل بشكل جيد، ويحتوي الموز أيضا على بعض المعادن الهامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وهما لهم دور كبير في السيطرة على مستوى ضغط الدم ويجعله ضمن مستوى ضغط الدم الطبيعي، كما أن للموز فوائد أخرى كثيرة مثل محاربة الاكتئاب وتعزيز تدفق الدم والوقاية من فقر الدم والأمراض المزمنة حتى أنه يقي من الكثير من السرطانات بالإضافة إلى تنشيط عملية الأيض ويزيد من حرق السعرات الحرارية وتنشيط الذاكرة و تحسين الحالة المزاجية ويقوي المزاج والعضلات وللموز فاعلية كبيرة في تنظيم شكل الجسم وإذابة الدهون التي تتراكم في الكثير من مناطق الجسم وبالتالي يجعل الجسم متناسق وجذاب.

الموز للتخلص من الكرش في 7 ايام

المكونات: ملعقة من العسل، نصف موزة، ربع كوب من التوت المجمد أو الطازج، نصف ملعقة طعام من زيت بذر الكتان، 8 أكواب من الماء، طريقة التحضير والاستخدام: قومي بوضع المكونات السابق ذكرها في الخلاط واخلطيها جيدا معا، تناولي هذه الوصفة على مدار اليوم من أجل تعزيز عملية الأيض في الجسم ومنحك شعور بالشبع وزيادة معدل حرق الدهون الزائدة.