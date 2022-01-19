طريقة عمل خبز الشوفان بدون عجن هينتفخ كله بدون خميرة مش هتبطلي تعمليه بعد انهردة

طريقة عمل خبز الشوفان أحد الطرق التي يبحث عنها من يرغبون في تحضير خبز الشوفان اللذيذ، بجانب طعمه المميز يتميز خبز الشوفان أنه منخفض السعرات الحرارية مما يؤدي إلى خفض الوزن بسرعة وبطريقة آمنة، كذلك يعتبر بديل مناسب لمن يبحثون عن خبز خالي من مركب الجلوتين، وسوف نتعرف على طريقة عمل خبز الشوفان في السطور القادمة.

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مقادير خبز الشوفان

تعتبر المكونات التالية أحد المكونات التي تدخل في عمل خبز الشوفان الخالي من الطحين (الدقيق)، ويلزم فيها إحضار ما يلي:

عدد 1 كيلو جرام من دقيق الشوفان أو كيلوغرام من الشوفان المطحون.

مقدار نصف كوب من الحليب.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد 1 كوب من الماء.

عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة عمل خبز الشوفان

تعتبر طريقة تحضير خبز الشوفان التالية أحد الطرق التي تتم دون استخدام الطحين كما تم الإشارة، وخطوات عمل الخبز تتم كما يلي:

يتم تسخين الماء حتى يصبح دافئاً، ثم يضاف إلى كل من السكر والخميرة الفورية ثم يترك جانباً لعدة دقائق.

يتم إحضار وعاء عميق ويوضع به دقيق الشوفان مع خليط الماء والسكر والخميرة السابق، ثم تقليب الخليط جيداً حتى تمام التجانس.

يتم وضع العجين السابق في وعاء عميق نظيف، ثم يغطى الوعاء بقطعة قماشية لمدة لا تقل عن ساعة، وتتم هذه العملية حتى تمام تخمر العجينة.

بعد التأكد من تخمر العجينة يتم تقسيمها إلى كرات أصغر حجماً.

داخل صينية الفرن يتم وضع ورق زبدة ثم تفرد كل كرة من كرات العجينة على حدة داخل الصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

تكرر العملية مع بقية كرات العجين حتى تنتهى الكمية.

طريقة عمل خبز الشوفان السهلة والبسيطة والصحية كان هذا محور هذا الموضوع، والذي تعرفنا فيه على أسهل طريقة لتحضير خبز الشوفان بأقل مجهود ممكن.