طريقة عمل الكوردن بلو بطريقة المطاعم الأصلية بكل سهولة في البيت

الدجاج من الأكلات الشهيرة التي تقدم على الموائد وتحاول كل ربة منزل عمل كل ما هو جديد في البانيه سواء كان مقلي أو في الفرن للأشخاص الذين يرغبون بتناول الطعام بشكل صحي، والكوردن بلو من الأطباق التي تقدم في كبري المطاعم ويتميز بطعمه اللذيذ ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة المطاعم لعمل الكوردن بلو بكل التفاصيل فتابعونا.

طريقة عمل الكوردن بلو الأصلي

المكونات:

6 قطع من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد.

6 شرائح من التركي المدخن.

6 شرائح جبنة سويسرية.

6 ملاعق من الدقيق.

كوب كريمة مخفوقة.

معلقة كبيرة نشا.

نصف كوب مرقة.

6 ملاعق زبدة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نغسل صدور الدجاج جيدا ونقوم بفتحها باستخدام السكين ثم ندقها بالمطرقة الخاصة باللحوم إذا كانت ذات قوام سميك. ضعي داخل صدور الدجاج شرائح الجبنة مع الرومي المدخن نطوي أطراف الدجاج على بعضها ونغلقها بخلة الأسنان. في بولة صغيرة نخلط الدقيق مع البابريكا مع رشة من الملح والفلفل الأسود ونغلف صدور الدجاج بها وعلى النار نضع مقلاة بها زبدة حتى تسخن. ونحمر الدجاج من جميع الجوانب ثم تضاف مرقة الدجاج ونخفض النار ونترك الكوردن بلو لمدة 30 دقيقة نرفعها من النار. أزيلي خلة الأسنان وضعيها في طبق التقديم نرفع قدر على النار ونضع بداخله النشا مع الكريمة ونقلب للحصول على قوام سميك. ثم يصب الصوص فوق الدجاج ويقدم مع أرز مصري وبطاطس محمرة وكاتشاب ومايونيز وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكوردن بلو المقلي

المكونات:

4 قطع صدور دجاج.

2 بيضة.

كوب ونصف بقسماط.

كوب ونصف دقيق.

جبنة شيدر.

لانشون أو رومي مدخن.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

ثوم بودرة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير: