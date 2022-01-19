من النهاردة حتعملي عجينة السمبوسة في البيت بكل سهولة هشة ومقرمشة بحشوات مختلفة

السمبوسة من أهم أنواع المقبلات التي تقدم في المناسبات ويمكن حشوها بحشوات مختلفة مثل الجبن أو الخضار أو اللحمة المفرومة المعصجة أو الدجاج، والكثير منا يقوم بشراء عجينة السمبوسة جاهزة وأثناء القلي تتشرب كمية كبيرة من الزيت ولكن الآن يمكنك عملها في البيت بعجينة قطنية هشة وبمكونات بسيطة صحية وخفيفة جدا تابعي المقال للتعرف على المقادير.

طريقة عمل السمبوسة

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

رشة ملح.

ربع كوب زيت.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الحشوة:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة من الزيت أو السمنة.

ملح وفلفل أسود.

جبنة موزاريلا.

طريقة التحضير:

طبق متوسط ونضع الدقيق بداخله ثم يضاف الملح والبيكنج بودر وباقي مكونات العجينة ونعجن حتى تتكون عجينة ناعمة ولينة. نغطي العجينة ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم تقطع إلى كرات متساوية صغيرة ونضعها على سطح به دقيق ونغطيها بورق استرتش. نترك العجينة ترتاح وخلال هذه الفترة نجهز الحشوة عن طريق رفع مقلاة على النار بها الزيت أو السمنة مع البصل. نشوح حتى يذبل ثم اللحمة المفرومة مع رشة من الملح والفلفل الأسود نقلب بشكل مستمر حتى لا تتجمع قطع اللحم مع بعض. عندما تبدأ في النضج يوضع الثوم المفروم ونرفعها من النار ويجب وضعها في مكان بارد لكي تبرد تماما قبل البدء بوضعها في العجين. نفرد العجينة بالنشابة وتقطع على شكل مثلثات وتضاف اللحمة المفرومة بداخلها مع القليل من الجبنة الموزاريلا ثم تقلي في زيت ساخن. أو يمكن وضعها في صينية مغلفة بورق الفويل ونضعها في فرن ساخن حتى تنضج وتقدم بجانب الطعام عندما يصبح لونها ذهبي وبالهنا والشفا.

السمبوسة الجاهزة بالدجاج

المكونات:

سمبوسة جاهزة.

2 صدر دجاجة مقطعة شرائح.

بصلة مقطعة.

3 ملاعق زيت.

ربع ملعقة زنجبيل.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

طريقة التحضير:

نسخن مقلاة جيدا على النار مع الزيت ثم نشوح الدجاج والبصل حتى يتغير لونه ونضيف البهارات مع التقليب من وقت لأخر حتى ينضج الدجاج بالكامل. يوضع جانبا ثم نأخذ ملعقة من الحشوة ونضعها في السمبوسة وتلف على شكل مثلث وتوضع في صينية وندهنها بالزيت. ندخلها إلى فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ثم توضع في طبق التقديم وعلى الوجه رشة بقدونس.

اسرار نجاح عجينة السمبوسة