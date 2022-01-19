عايزة تعملي كيك أسفنجي عالي هش وخفيف بدون ما يفشل منك إليكي الطريقة الناجحة لعمله

الكيك من الحلويات اللذيذة والخفيفة التى يعشقها الجميع، ونقوم بتحضيرها بالمقادير والمكونات المطلوبة بالكامل، ولكن احيانا تكون الكيك غير ناجح سواء محترق أو هابط أو متشقق، فإليكم بعض الطرق التى يجب أن نستخدمها لنجاح الكيك.

أسباب فشل الكيك

تحتار ربة المنزل في فصل إعداد الكيكة وتظهر بها العديد من المشكلات التي تجعلها غير ناجحة وصالحة، ونلاحظ هبوط الكيكة او ظهور بها بعض الخطوط البيضاء وغيرها من الاعراض، كما أيضا يرجع فشل الكيك إلى بعض أسباب وهي مثل درجة حرارة الفرن عالية جدا أو قليلة جدا مما يجعلها تهبط او وعدم خفق بشكل جيد مكوناتها من الدقيق الأبيض، فيجب على ربة المنزل تفادي تلك الأسباب في تحضير الكيكة، واليكم اسباب فشل الكيك

الكيك هابط: قد تكون درجة حرارة الفرن عالية أكثر من اللازم أو أن لم تخفق الكيك ولا يذوب السكر جيدا فتهبط الكيك.

كيك هابط من الوسط: إذا هبط الكيك من الوسط هذا يكون بسبب انها لم تنضج والتأكد من نضوج الكيك نضع عود خشبي بالكيك إذا لم يلتصق به عجين الكيك فإنها أصبحت جاهزة ويتم إخراجه من الفرن.

كيك متشقق: يحدث اذا كان القالب صغير على كمية خليط الكيك أو إذا كانت المقادير أزيد من اللازم أو أن الفرن درجة حرارته مرتفعة جدا.

كيك محترق: هذا يحدث اذا كان القالب غير مدعوم بمادة دهنية قبل وضع خليط الكيك أو إذا كان وضع الكيك خاطئ في الفرن أو درجة الحرارة مرتفعة.

كيك جاف: يحدث إذا كان الدقيق اكتر من الحليب أو العصير.

الشروط الواجب مراعاتها عند عمل الكيك