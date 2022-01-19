بمكونات بسيطة من مطبخك حضري كيكة البسكويت الباردة بكل سهولة

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة، أصبحت كيكة البسكويت الباردة من الحلويات الحديثة والمعاصرة التى تقدم في جميع المناسبات والأعياد مما تتميز بنكهات مختلفة وطعم لذيذ وهى شهية ومحبوبة لدى الكثير من الناس، وهى تتلأم مع فصل الصيف وأجوائه لأنها تقدم باردة إضافة إلى أنها سهلة ولذيذة وتحضيرها سريع، وبذلك سوف نتعرف اليوم على خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بمذاق لذيذ ومتميز وشهي.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

المقادير الكيك:

٢ كأس من البسكويت الشاي السادة المفتت جيدا.

٤ معالق صغيرة من الكاكاو.

كأس ونصف من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات تحضير الطبقة الثانية

علبة جبنه مثلثات المكونة من ثمانية قطع.

٤ معالق كبيرة من حليب المحلى.

٤ معالق كبيرة من القشطة.

مكونات تزيين الكيكة الباردة

شوكولاته بيضاء.

شوكولاته الدهن.

خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة

تعتبر خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة سهلة وبسيطة، ولا تحتاج وقت في تحضيرها، ومن خلال السطور الآتية سوف نذكر لكم خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بالتفاصيل

نأخد كأس الخلاط الكهربائي، ثم نضع فيه كأس ونصف من السكر وبيضة واحدة وأربع معالق من الكاكاو وملعقة صغيرة من البيكنج بودر وبعد ذلك نخلط المكونات جيدا مع بعض، ثم نضيف البسكويت الشاي المفتت ونخلط مرة ثانية حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض. ندهن الصينية بالزبدة ثم نضع الخليط فيها، يجب تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية. وبعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يستوى الكيك البسكويت، ثم نضع أربع معالق كبيرة من الحليب المحلى مع ثمانية قطع من مثلثات الجبنة وأربع معالق من القشطة في كأس الخلاط الكهربائي. ثم نخلط المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نخرج كيكة البسكويت من الفرن. ثم نقوم بسكب خليط القشطة والجبنه والحليب المحلى عليها وبذلك نكون قد وضعنا الطبقة الثانية، ثم ندخلها مرة ثانية للفرن ونتركها قليلا حتى تتماسك الكيك. وأخيرا نخرج الكيك البسكويت من الفرن ونتركها قليلا، ثم نقوم بعملية التزين الكيك البسكويت بالشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الدهن. وأخيرا نضع الكيك البسكويت في الثلاجة مدة ساعتين أو أكثر حتى تبرد جيدا. تقدم كيكة البسكويت الباردة في الأجواء الصيفية كما يتم تقطعها وتقدم في أطباق مع العصير.

وهكذا قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل كيكة البسكويت الباردة بالتفاصيل وخطوات تحضيرها.