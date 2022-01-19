اعملي فطائر المقلية بالجبنة المشكلة الشهية بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات

الفطائر المقلية بالجبنة من أشهي وأطعم المعجنات وهي أكثر الأكلات المحببة من قبل جميع الناس والأطفال بالتحديد، والفطائر لها طعم مميز ولذيذ وكما أن لها طرق وأشكال عديدة ومن السهولة جدا عملها فى المنزل، كما أن جميع مقاديرها بسيطة ومتوفرة فى أى منزل وغير مكلفة، والفطائر لها حشوات كثيرة منها المالح أو الحلو كما توجد فطائر محشية شيكولاته او بحشوة مربى أو سكر بودرة، وفطائر محشية أنواع مشكلة من الجبن، أو بحشوة اللحمة المفرومة، أو الفراخ المفرومة، أو السجق وغير ذلك الكثير من الحشوات اللذيذة، ويمكن تناول هذه الفطائر فى أى وجبة من الوجبات اليومية، وكما أنها مناسبة للأفطار، والغداء، والعشاء وتقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية.

طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة ومكوناتها

المكونات

ستة أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الماء الدافى.

كمية من انواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

طريقة التحضير