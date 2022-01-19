الصابونة السحرية...صابونة البقدونس لتفتيح البشرة وإزاله التجاعيد بمكونات طبيعية هتكوني ملكة جمال

صابونة البقدونس لتفتيح البشرة، البقدونس له الكثير من الفوائد على البشرة، نتيجته سريعة وفعالة ويمكن مشاهدتها من أول تجربة، فالبقدونس يساعد على مقاومة البثور وحب الشباب وتساعد على تقليل ظهورهم على البشرة، تحارب التجاعيد وعلامات تقدم السن وتعمل على تخفيف وجودهم، وإذا كان لديك هالات سوداء أو مناطق داكنة اللون فلا يوجد أفضل من البقدونس للتخلص منها، قومي بالحصول على كل تلك الفوائد من خلال صابون البقدونس بالجلسرين الرهيبة.

صابونة البقدونس لتفتيح البشرة

مكونات صابونة البقدونس بالجلسرين

ملعقتان من العسل الأبيض.

6 ملاعق من صابون الجليسرين المبشور.

ملعقتان من دقيق الشوفان.

ملعقتان من الحليب البودر.

نصف كوب من مغلي البقدونس.

نصف كوب من الشاي المغلي الأخضر.

طريقة صابونة البقدونس بالجلسرين

نقوم بوضع الشاي الأخضر مع البقدونس في وعاء.

ضيفي الدقيق والحليب البودر معًا.

وضيفي العسل الأبيض إلى الشاي الأخضر والمغلي البقدونس وقومي بتقليبه وهو ساخن واتركيه حتى يبرد.

ضيفي الدقيق والحليب الشاي الأخضر والمغلي البقدونس وقومي بتقليب جيدًا حتي يذوب بالكامل.

على النار قومي بصنع حمام بخار للجلسرين وقلبيه بعصا خشبية حتى يذوب بالكامل.

ضيفي الجلسرين للشاي الأخضر والمغلي البقدونس وقلبي المكونات جيدًا بعد ذلك ضيفي المكونات في قوالب الصابون.

اتركي القوالب حتى يجف الصابون بالكامل وبعد ذلك قومي باستخدامه.

يفضل تغطية القوالب بورق الزبدة حتي تجف بشكل أسرع.

لا تقوم بأستخدام الصابون بعد أن يجف فورًا فستجده مازال رطب.

صابونة البقدونس والنعناع

مكونات صابونة البقدونس والنعناع

شاي مغلي أخضر.

أعواد بقدونس.

ملعقة من زيت النعناع صغيرة الحجم.

كوب من الماء.

قطعة واحدة من صابون الجليسرين.

طريقة تحضير صابونة البقدونس والنعناع