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عمر شويل - جدة صينية البطاطس باللحم على طريقتي ألذ واسرع وجبة غداء ممكن تاكليها - ثقفني
المطبخ المصري يحتوي على أكلات عربية لها طعم مختلف وجذاب ومن الأكلات الشهيرة خاصة في العزومات صينية البطاطس باللحم فهي تعد وجبة غداء متكاملة لوجود البروتين والنشويات والكربوهيدرات والخضار أيضا، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم تكات وأسرار عمل صينية البطاطس باللحم في الفرن بمكونات بسيطة والطعم خرافي.
طريقة عمل صينية البطاطس باللحم
المكونات:
- كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات.
- نصف كيلو لحم مكعبات.
- ملح وفلفل أسود.
- 3 ملاعق كبيرة زيت أو سمنة.
- نصف ملعقة من البهارات.
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- 2 بصلة كبيرة.
- كوب ماء.
- نصف كيلو عصير طماطم.
- 2 ملعقة من الصلصة.
طريقة التحضير:
- نقوم برفع قدر على النار مع ملعقة من الزيت ونشوح اللحم المكعبات مع رشة من الفلفل الأسود ومكعب من المرقة.
- نقلب اللحم عندما يتغير لونها ثم يضاف عليها الماء المغلي مع البصلة المقطعة مكعبات وحبة طماطم وجزر وكرفس.
- وورق لورا وحبهان ونتركها على النار حتى تبدأ الدخول في السوا ونرفعها من الشوربة وتوضع جانبا نحضر صينية.
- نرفعها على النار مع الزيت أو السمنة ونشوح البصل حتى تذبل ثم يضاف الثوم مع اللحم ونقلب لمدة دقيقة مع البطاطس.
- بعد ذلك نضع الصلصة وعصير الطماطم والبهارات ونترك المكونات تغلي على النار لمدة 5 دقيقة ونضعها في الفرن حتى تنضج.
- نشغل الشواية عدة دقائق حتى تأخذ لون مناسب ثم تقدم مع أرز مصري حبة وحبة ومخلل مشكل وطبق سلطة.
صينية بطاطس باللحم بدون صلصة
المكونات:
- كيلو بطاطس شرائح.
- بصلة مقطعة شرائح.
- 2 كوب مرقة لحمة.
- شرائح فلفل رومي.
- شرائح من الطماطم.
- ملح وفلفل أسود.
- ورق لورا وحبهان.
- 2 ملعقة من السمنة.
- لحمة شرائح أو بفتيك.
طريقة التحضير:
- نتبل اللحمة بماء البصل مع رشة من الفلفل الأسود ونتركها جانبا ثم نشوحها في مقلاة بها سمنة على الجانبين حتى تحمر.
- نجهز صينية ونرص بها شرائح البصل وفوقها البطاطس والطماطم ثم الفلفل واللحمة ونضع البهارات الخاصة واحرصي على عدم زيادة الملح.
- نصب الشوربة فوق المكونات ونغطي الصينية بورق ألومنيوم وندخلها إلى فرن ساخن وعندما تنضج تقدم مع أرز بالشعرية وبالهنا والشفا.
اسرار نجاح صينية البطاطس باللحم
- يجب أن نقوم بتشويح اللحم أولا مع ملعقة من السمنة أو الزيت ورشة من الفلفل الأسود حتى تحمر ويصبح لونها بني ثم نقوم بسلقها في ماء مغلي مع بهارات وبصل وطماطم ومقطعة.
- نشوح البطاطس والبصل والثوم مع ملعقة من السمنة ويضاف عليها الصلصة ويجب تشوحيها للتخلص من الحموضة والمواد الحافظة.
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