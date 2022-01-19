صينية البطاطس باللحم على طريقتي ألذ واسرع وجبة غداء ممكن تاكليها

المطبخ المصري يحتوي على أكلات عربية لها طعم مختلف وجذاب ومن الأكلات الشهيرة خاصة في العزومات صينية البطاطس باللحم فهي تعد وجبة غداء متكاملة لوجود البروتين والنشويات والكربوهيدرات والخضار أيضا، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم تكات وأسرار عمل صينية البطاطس باللحم في الفرن بمكونات بسيطة والطعم خرافي.

محمد يوسف

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