وصفة الشوفان للتخسيس وصفة حرق الدهون جديدة لتنحيف 6 كيلو في 3 أيام فعالة جدا وتحدى

وصفة الشوفان للتخسيس التي تعتبر أحد الوصفات السهلة والسريعة، و قد أثبت الأطباء قدرة الشوفان على تخسيس الجسم بطريقة آمنة، ويتميز الشوفان بجانب قدرته على التخسيس بمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، وفي السطور التالية نشير إلى طرق تحضير وصفة الشوفان للتخسيس بطريقة صحيحة.

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فوائد الشوفان للتخسيس

قبل التعرف على طريقة تحضير وصفة الشوفان للتخسيس؛ نشير إلى أهم الفوائد التي يمنحها الشوفان للجسم عند الرغبة في عمل رجيم صحي فيما يلي:

يحتوي الشوفان على نسبة منخفضة جداً من الدهون، وهذا النوع من الدهون تعتبر دهون أحادية غير مشبعة مما يؤدي إلى زيادة خسارة الوزن بطريقة آمنة.

يتميز الشوفان بأنه غذاء منخفض بشكل كبير في السعرات الحرارية التي يمنحها للجسم.

يتميز كذلك بأنه من أكثر الأغذية التي تسبب الإحساس السريع بالشبع، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية القابلة للذوبان.

يحتوي الشوفان على فيتامين ب وهو فيتامين هام لزيادة معدل الأيض في الجسم.

وصفة الشوفان للتخسيس

تم اعتبار الشوفان أحد الوجبات الغذائية التي تساهم في زيادة الإحساس بالشبع، وهو ما يؤدي إلى زيادة خسارة الوزن بسرعة وأمان، ويمكن تحضير وصفة الشوفان التالية و التي تساهم في التخسيس:

يوضع نصف كوب من الشوفان مع كوب من الحليب و 1/8 ملعقة قرفة صغيرة في وعاء، ثم توضع على النار مع التقليب المستمر حتى تصبح كثيفة القوام.

بعد أن يبرد الخليط يوضع في طبق التقديم مباشرةً.

يتاح إضافة قطع من التفاح على سطح الطبق، أو المكسرات أو تحلية الشوفان باستخدام السكر البني.

تناسب هذه الوصفة تناولها كبديل لوجبة الإفطار، فهي تعتبر وجبة مشبعة شاملة المكونات الغذائية.

وصفة الشوفان للتخسيس أحد الوصفات سهلة التحضير، والتي أشرنا إلى طريقة تحضيرها في هذا المقال، كذلك تعرفنا على أهم الفوائد التي تميزها عند الرغبة تناولها أثناء فقدان الوزن.