نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا السحرية لتبييض اليديين والرجلين وإزالة التشققات والبقع الغامقة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأيدي الفاتحة اللون والناعمة أكثر ما تبحث عنه الفتاة لأنها بمثابة مصدر ثقة وتعطيها مظهر جمالي رائع، ونعرف جميعاً أن الأيدي تتعرض لعوامل الجو المختلفة وتتأثر بها مثل: أشعة الشمس، والرطوبة، وكل هذه العوامل تؤثر على لونها الطبيعي، وبالرغم من ذلك فيوجد وصفات طبيعية تساعد في التخلص من طبقة الجلد الميت الخارجية، وتساعد في عودة لون اليد الطبيعي الفاتح.

خلطات تبييض اليدين

تتعرض الأيدي دائماً للعوامل الخارجية المختلفة من الشمس، الرطوبة، الهواء، والأتربة ولهذا فيتغير لون طبقة الجلد الخارجية لها تأثراً بذلك، وهذا يتسبب في الإزعاج للفتيات ولكن يمكن عودة الأيدي للونها الطبيعي مرة ثانية بمكونات بسيطة في المنزل، والمميز في الخلطات الطبيعية في المنزل أنها لا تتسبب في حدوث أي آثار جانبية أو ضرر بالجلد.

هذه الخلطات تساعد في الحصول على يدين بيضاء ولونها فاتح في يوم واحد فقط، ومن أمثلة هذه الخلطات نجد:

خلطة السكر والليمون وزيت الزيتون

المكونات

ملعقة سكر كبيرة.

نصف ثمرة ليمون.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

طريقة التحضير

أول خطوة نضع ملعقة سكر في وعاء ونضيف له ملعقة زيت زيتون ونخلطهم معاً جيداً.

ثم نعصر الليمون ونضيف عصير الليمون على الخليط.

بعد ذلك نضع الخليط على اليدين بشكل كامل وندلك بصورة مستمرة لمدة ٥ دقائق.

ينصح بتكرار هذه الخلطة للحصول على يدين بشرتهما بيضاء.

خلطة خل التفاح وشامبو الأطفال

المكونات

كمية ماء دافئ مناسبة.

كمية من شامبو الأطفال مناسبة.

كمية خل تفاح مناسبة.

ملعقة كبيرة عسل نحل أبيض.

كمية معجون أسنان مناسبة.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بوضع الماء الدافئ في وعاء حجمه مناسب ونضيف له كمية من خل التفاح وكمية مناسبة من شامبو الأطفال.

بعد ذلك نضع اليدين في الماء لمدة ١٥ دقيقة.

ثم نخلط ملعقة عسل نحل مع ملعقة معجون أسنان ونضع الخليط على اليدين وندلكهم جيداً بشكل مستمر وحركات دائرية لمدة خمس دقائق، ونتركهم على اليد لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نغسل اليدين بالماء جيداً ونضع عليهم الكريم المرطب، وسوف نحصل على النتيجة المرغوبة.

خلطة زيت الزيتون والطحين

المكونات

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ملعقة حليب بودرة كبيرة.

ملعقة طحينة كبيرة.

ملعقة نشا كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام