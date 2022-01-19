اسهل طريقة لعمل كب كيك حادق لجوع اخر الليل بمكونات من البيت وطعم خرافي

في بعض الأحيان نحتاج إلى تغيير روتين الطعام المقدم للأسرة خاصة في فصل الشتاء لأن الإنسان يشعر بالجوع كثيرا والحل لهذه المشكلة هي الكب كيك الحادق، ويمكنك عملها بمكونات بسيطة من بيتك أو من بواقي الثلاجة سواء كانت جبن أو خضار أو دجاج واليوم نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الكب كيك.

طريقة عمل كب كيك حادق

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

بيضة.

ثلث كوب زيت.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب لبن.

كوب جبنة مبشورة.

شرائح زيتون.

لبنة.

طماطم مقطعة بدون القلب.

ورق ريحان.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع البيض في وعاء مع رشة من الملح والفلفل الأسود والزيت وأيضا الحليب ونخفق المكونات للحصول على خليط متجانس. بعد ذلك يضاف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ونقلب أضيفي الجبنة المبشورة مع شرائح الزيتون ونقلب جيدا حتى تختلط المكونات. نصب العجينة في قوالب الكب كيك ونضعها في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة وعندما تخرج من الفرن نزين الوجه بالبنة وشرائح الطماطم مع الريحان وبالهنا والشفا.

كب كيك حادق مغذي

المكونات:

2 كوب دقيق.

ثلث كوب زيت.

بيضة.

ملح وفلفل أسود.

كوب وربع حليب.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب جبنة رومي مبشورة.

ربع كوب لانشون مقطع.

كوب فلفل ألوان مقطع.

رشة من الزعتر.

شرائح من الزيتون.

جبنة موزاريلا.

طريقة التحضير: