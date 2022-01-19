نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لعمل كب كيك حادق لجوع اخر الليل بمكونات من البيت وطعم خرافي في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسهل طريقة لعمل كب كيك حادق لجوع اخر الليل بمكونات من البيت وطعم خرافي - ثقفني
في بعض الأحيان نحتاج إلى تغيير روتين الطعام المقدم للأسرة خاصة في فصل الشتاء لأن الإنسان يشعر بالجوع كثيرا والحل لهذه المشكلة هي الكب كيك الحادق، ويمكنك عملها بمكونات بسيطة من بيتك أو من بواقي الثلاجة سواء كانت جبن أو خضار أو دجاج واليوم نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الكب كيك.
طريقة عمل كب كيك حادق
المكونات:
- كوب ونصف دقيق.
- بيضة.
- ثلث كوب زيت.
- ملعقة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- كوب لبن.
- كوب جبنة مبشورة.
- شرائح زيتون.
- لبنة.
- طماطم مقطعة بدون القلب.
- ورق ريحان.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع البيض في وعاء مع رشة من الملح والفلفل الأسود والزيت وأيضا الحليب ونخفق المكونات للحصول على خليط متجانس.
- بعد ذلك يضاف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ونقلب أضيفي الجبنة المبشورة مع شرائح الزيتون ونقلب جيدا حتى تختلط المكونات.
- نصب العجينة في قوالب الكب كيك ونضعها في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة وعندما تخرج من الفرن نزين الوجه بالبنة وشرائح الطماطم مع الريحان وبالهنا والشفا.
كب كيك حادق مغذي
المكونات:
- 2 كوب دقيق.
- ثلث كوب زيت.
- بيضة.
- ملح وفلفل أسود.
- كوب وربع حليب.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوب جبنة رومي مبشورة.
- ربع كوب لانشون مقطع.
- كوب فلفل ألوان مقطع.
- رشة من الزعتر.
- شرائح من الزيتون.
- جبنة موزاريلا.
طريقة التحضير:
- نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء ويضاف إليهم البيض مع الزيت والحليب ونخلط المكونات للحصول على عجينة لينة.
- يضاف إليها الجبنة الرومي مع اللانشون والفلفل الألوان والزيتون وأيضا رشة من الزعتر والموزاريلا ويمكن ترك جزء منها لتزيين الوجه.
- نقلب الحشوة مع العجينة جيدا ونجهز قوالب كب كيك وندهنها بالزيت ثم نصب القليل من العجينة بداخلها ونترك مساحة لنضج الكيك.
- ندخل الكيك إلى فرن ساخن على درجة 180 ويترك لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وعندما تخرج من الفرن نضع على الوجه.
- رشة من الجبنة الموزاريلا مع شرائح من الطماطم هذه الوجبة مغذية جدا للأطفال ويمكن استبدال الدقيق الأبيض بدقيق القمح أو الشوفان.
- على الوجه ضعي أيضا حبة البركة أو السمسم من أجل زيادة القيمة الغذائية ويقدم الكب كيك الحادق مع كوب من الشاي بالحليب وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ