لن تصدقي معجزة لبان الدكر لتبييض وشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات نهائياً لبشرة مشدودة خالية من التجاعيد

يحتوى لبان الدكر على العديد من الفوائد للبشرة لأنه من المواد الطبيعية التي تساعد في حماية البشرة من البيئة الخارجية، فيعتبر لبان الدكر مرطب طبيعي للبشرة عندما يتم استعمال منقوع لبان الدكر لتنعيم البشرة ويساعد أيضاً في إزالة حب الشباب ويقلل من ظهور التجاعيد على البشرة ويخلص البشرة من الجفاف، لذلك يبحث العديد من السيدات عن وصفة طبيعية لنضارة البشرة وسوف نذكر من خلال هذا المقال طريقة تحضير منقوع لبان الدكر للبشرة موضحا طريقة استخدامة.

وصفات لبان الدكر لشد التجاعيد

لتحضير وصفة منقوع لبان الدكر لحماية البشرة نحتاج عدة مكونات واتباع بعد الخطوات، وهى كالآتي:

مكونات وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد:

مقدار ربع كوب من زيت الأفوكادو.

مقدار ربع كوب من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من شَمْع العسل.

عدد عشر قطرات من زيت اللبان الذكر.

عدد عشر قطرات من زيت المر.

عدد خمس قطرات من زيت خشب الصندل.

طريقة التحضير

نقوم بوضع زيت جوز الهند داخل إناء ثمّ نضيف إليه كافة المكونات، ثم تخلط المكونات جيداً حتى تمتزج.

ثم بعد تخضير الخلطة توزع الخلطة حول العينين وندلك برفق لمدة دقيقة ويمكن وضع خلطة لبان الدكر على الوجه كله وللحصول على أفضل نتيجة يترك الخليط على البشرة ليلة كامله.

ثم نقوم بغسل الوجه في الصباح بالماء الدافئ وحتى تم صلى على نتيجة مرضية نكرر هذه الوصفة كل يوم قبل النوم .

استخدام زيت اللبان للقضاء على تجاعيد الوجه

يساعد زيت اللبان في جعل البشرة مشدودة وخاليه من التجاعيد والترهلات وللحصول على الوصف يجب اتباع هذه الخطوات:

المكونات:

عدد 6 قطرات من زيت اللبان.

ملعقة كبيرة من أي زيت لا يوجد له رائحة.

طريقة تحضير زيت لبان الدكر: