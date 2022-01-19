ضعي زيت السمسم لشعرك لإنبات وملئ فراغات الشعر بسرعة وعلاج التساقط نهائياً بنتيجة فعالة 100%

بذور السمسم هي أحد المكونات الطبيعية التي تدخل في طرق العناية بالشعر وإعطائه اللمعان والتغذية المناسبة، فهي تحتوي على معادن، وفيتامينات، وبروتينات، وأحماض ذهنية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وتحسين الصحة العامة لفترة الرأس، بجانب تغذية خصلات الشعر وجعلها صحة وبها حيوية ولمعان، والجدير بالذكر أن بذور السمسم تدخل الكثير من خلطات الشعر.

خلطات للشعر من بذور السمسم

هناك الكثير من خلطات الشعر التي يدخل فيها بذور السمسم، مثل:

خلطة بذور السمسم زيت جوز الهند وفيتامين E من أجل علاج تساقط الشعر

المكونات:

٢٠٠ مللي جرام من زيت جوز الهند.

ملعقتان من بذور السمسم.

٣٠ مللي جواك من زيت الخروع.

٣ كبسولات فيتامين E.

طريقة التحضير:

نضع زيت جوز الهند على نار هادئة لعدة دقائق، ثم نضيف له بذور السمسم ونترك الخليط لمدة عشر دقائق.

ثم نترك الخليط جانباً ليبرد، ونضيف له مقدار زيت الخروع وكبسولات فيتامين E ونمزج المكونات معاً.

ثم نأخذ الخليط ونضعه على فروة الرأس وندلك الفروة به لمدة خمس دقائق ليلاً.

ثم نترك الخليط على الشعر طوال الليل وبعدها نغسل الشعر.

ينصح بتكرار هذه الوصفة ٣ مرات كل أسبوع لحل مشكلة تساقط الشعر.

خلطة بذور السمسم والزيوت النباتية من أجل العناية بالشعر

المكونات:

قليل من بذور السمسم.

كمية من الزيوت النباتية، مثل: زيت الزيتون، زيت بذور العنب، زيت الجزر.

قبعة بلاستيك.

طريقة التحضير:

أول خطوة نخلط قليل من بذور السمسم مع أي من الزيوت المستخدمة، ثم نسخن الخليط على نار هادئة وندلك به فروة الرأس وخصلات الشعر.

بعد ذلك نلف الشعر باستخدام قبعة بلاستيك أو منشفة ساخنة.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

خلطة زيت السمسم والعسل من أجل العناية بالشعر

المكونات:

عدد ٣ ملاعق زيت سمسم كبيرة.

ملعقة عسل كبيرة الحجم.

طريقة التحضير: