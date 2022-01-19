نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بدفئ القدمين بالرغم من برودة الجو في المقال التالي

عمر شويل - جدة فصل الشتاء و تدفئة الأطراف وخاصة القدمين، وبرغم من إنه إحساس مزعج لبعض الناس إلا أنه علامة صحية على كفاءة وظائف الجسد و أن الجسم ونشاطه سليم، فهي ليست علامة مؤكدةً على وجود خلل في الجسم إلا لو كانت بصورة دائمة حتى في فصل الصيف فقد تكون اضطرابا في الدورة الدموية أو خلل في وظائف الغدة الدرقية وأحيانا إشارة إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

أسهل الطرق في المنزل لتدفئة القدمين

يعمل المخ والجسم على ضخ الدم لكل أعضاء الجسم الأكثر احتياجا للدم مثل القلب والشرايين والمعدة فمن الطبيعي تكون الأطراف كالقدم واليدين ضخ الدم إليهم أقل لاسيما في فصل الشتاء، لذلك سنتناول في هذا المقال بعض الطرق البسيطة التي تحفز ضخ الدم للقدمين.

حمام الماء الدافئ

يعد من أفضل الوسائل لتدفئة القدم هو وضع القدمين في ماء دافيء لعدة دقائق حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي ضخ الدم للقدمين بسهولة.

ارتداء الجوارب

ليس دائما فعال فعليك ارتداء الجوارب بعد الخروج من الاستحمام أو بعد الاستيقاظ من النوم للحفاظ على دافئ القدمين.

ممارسة الرياضة

تعد الرياضة من أسهل الطرق لتدفئة القدمين حتى بأبسط التمارين فيمكننا الجري بالمكان حتى أو القفز لدقائق ويمكننا أيضا عمل تمارين الاستريتش ولف القدمين في حركة دائرة مع عقارب الساعة و عكس عقارب الساعة وتحريك أصابع القدمين لتنشيط الدورة الدموية وضخ الدم في القدمين مباشرة.

تدفئة القدمين عن طريق التدليك القدمين

تدليك القدمين جيدا باستخدام اليدين أو بالزيت مثل زيت الزيتون أو زيت الخردل يعني على تدفئية يعمل على تسريع تدفق الدم للقدمين أيضا.

تدفئة القدمين عن طريق الأطعمة

إذا كنت تعاني من كثرة برودة القدمين فعليك تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب12 مثل السبانخ والتفاح والزيتون والتمر واللحوم والبقوليات.