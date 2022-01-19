سحر ملعقة الكركم لإزالة شعر الجسم الزائد كله ومنطقة البيكيني بدون ألم نهائي في 10 دقائق

من أكثر الأشياء التي تزعج كل إمرأة أو فتاة هي إزالة الشعر من الجسم فهي تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهها لأن عند إزالته قد تسبب ألم كبير فمن الأشياء التي يمكن إستخدامها لإزالة شعر الجسم، هي الشمع فهذه الطريقة من أصعب الطرق التي يمكن إتباعها وهي قد تؤثر على الجلد وتعمل علي ظهور بقع تكون باللون الغامق وتوجد طريقة أخرى وهي إستعمال الشفرات ولكن عند إزالة الشعر بإستخدام هذه الأداة قد يظهر الشعر مرة أخرى بعد مرور عدة أيام قليلة.

وهي أيضا غير صحية علي الجلد ونجد عدد من الفتيات يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل فيقومون بإستخدام أجهزة الليزر التي تساعد على إزالته بشكل كبير، ولكنه قد يسبب ضرر كبير جدا فهو يعمل على الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة لذلك من الإستخدامات الآمنة التي تساعد على إزالة شعر الجسم هي الخلطات الطبيعية ومنها خلطة الكركم، فهو مكون طبيعي له دور كبير في الحصول على النتيجة المطلوبة.

مكونات خلطة الكركم لإزالة الشعر من الجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الكركم لإزالة الشعر من الجسم