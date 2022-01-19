ب4 بيضات أعملي الشكشوكة على أصولها بالطريقة المصرية بخلطة وتتبيلة لذيذة

تعتبر الشكشوكة من الأكلات الشعبية المصرية التي يعشقها كل المصريين سواء كبار السن أو صغار السن وهي تعد من اكثر المأكولات التي تكون معروفة منذو القدم ويكون مكون هذه الأكلة الأساسي هو البيض وعدد من أنواع مختلفة من الخضراوات، لذلك هي تعد من الأكلات المفيدة والمغذية والتي تكون غنية جداً بالفيتامينات والبروتينات وعادة يتم تقديم الشكشوكة في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء.

مكونات عمل الشكشوكة المصرية

أربع بيضات.

حبتان متوسطة الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الطماطم.

فص واحد من الثوم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو السمنة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

رشة من البقدونس المفروم للتزيين.

طريقة عمل الشكشوكة المصرية