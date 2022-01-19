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عمر شويل - جدة ب4 بيضات أعملي الشكشوكة على أصولها بالطريقة المصرية بخلطة وتتبيلة لذيذة - ثقفني
تعتبر الشكشوكة من الأكلات الشعبية المصرية التي يعشقها كل المصريين سواء كبار السن أو صغار السن وهي تعد من اكثر المأكولات التي تكون معروفة منذو القدم ويكون مكون هذه الأكلة الأساسي هو البيض وعدد من أنواع مختلفة من الخضراوات، لذلك هي تعد من الأكلات المفيدة والمغذية والتي تكون غنية جداً بالفيتامينات والبروتينات وعادة يتم تقديم الشكشوكة في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء.
مكونات عمل الشكشوكة المصرية
- أربع بيضات.
- حبتان متوسطة الحجم من البصل.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- فص واحد من الثوم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو السمنة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- رشة من البقدونس المفروم للتزيين.
طريقة عمل الشكشوكة المصرية
- نقوم بوضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو السمنة على حسب الرغبة ونضع عند تسخين الطاسة فص واحدة من الثوم المفروم ويتم تقليبها حتى يكون لونها ذهبي.
- وبعد ذلك قومي بوضع حبتان متوسطة الحجم من البصل بشرط أن يتم تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونستمر في التقليب لمدة ثلاث دقائق تقريبا ثم نصيف ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويكون علي شكل مكعبات صغيرة الحجم أو يكون علي شكل شرائح.
- ثم نقوم بإضافة ثمرة واحدة من الطماطم ويفضل أن يتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق تقريبا.
- ومن الممكن أن نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السمنة ثم نحضر طبق عميق ونضع به أربع بيضات ونضيف إليه رشة من الملح والفلفل الأسود ونقوم بخفق البيض جيدا.
- وبعد ذلك يتم وضع البيض في الطاسة التي يكون بها الطماطم والبصل والفلفل ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة، ونستمر في التقليب ويتم وضع غطاء علي الطاسة ونتركها خمس دقائق ثم نرفعها من على النار ونضع الشكشوكة في طبق مناسب ونضيف إليها رشة من البقدونس المفروم.
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