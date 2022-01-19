أعملي الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل بقوام ثقيل ومكونات مظبوطة وغير مكلفة

تعتبر الطحينة من الأنواع التي يمكن أن يتم إدخالها في عمل العديد من الوصفات أو الأكلات مثل السلطة البيضاء أو التي يطلق عليها بإسم سلطة الطحينة، أو من الممكن أن يتم وضعها في الفول المدمس أو الحمص أو يتم وضعها في الكفتة أو نضيفها في بعض السندويتشات مثل سندويتش الفراخ أو البرجر وغير ذلك الكثير، ويمكن أن يتم وضع الطحينة في بعض أنواع الحلويات ومنها البسبوسة وغيرها.

مكونات الطحينة في البيت

ربع كيلو من السمسم المحمص.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من دقيق القمح.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

طريقة عمل الطحينة في المنزل