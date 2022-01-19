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عمر شويل - جدة أعملي الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل بقوام ثقيل ومكونات مظبوطة وغير مكلفة - ثقفني
تعتبر الطحينة من الأنواع التي يمكن أن يتم إدخالها في عمل العديد من الوصفات أو الأكلات مثل السلطة البيضاء أو التي يطلق عليها بإسم سلطة الطحينة، أو من الممكن أن يتم وضعها في الفول المدمس أو الحمص أو يتم وضعها في الكفتة أو نضيفها في بعض السندويتشات مثل سندويتش الفراخ أو البرجر وغير ذلك الكثير، ويمكن أن يتم وضع الطحينة في بعض أنواع الحلويات ومنها البسبوسة وغيرها.
مكونات الطحينة في البيت
- ربع كيلو من السمسم المحمص.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من دقيق القمح.
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
طريقة عمل الطحينة في المنزل
- في البداية يتم تجهيز ربع كيلو من السمسم ولابد من تنقيته جدا للتخلص من كل الشوائب التي توجد فيه وبعد ذلك يتم وضع طاسة على النار بشرط أن تكون النار هادئة وعند تسخين الطاسة قليلا نضع كمية السمسم ونستمر في تقليبه وهو على النار وعندما يتغير لونه نقوم برفع الطاسة من على النار.
- ثم نترك السمسم جانبا حتى يبرد وبعد ذلك يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به السمسم وقومي بتشغيل الخلاط حتي يكون ناعم ويصبح مسحوق بودر.
- وبعد ذلك نضع السمسم البودر في وعاء ونضيف إليه خمس ملاعق كبيرة الحجم من دقيق القمح ويتم تقليبهم مع بعض بشكل جيد ثم نضع هذا الخليط في الخلاط ويتم تشغيله لمدة دقيقة تقريبا.
- ثم نضع خليط السمسم والدقيق في الوعاء مرة أخرى ونضيف اليهم ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونضع خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي بشكل تدريجي مع الإستمرار في تشغيل المضرب.
- وعند الحصول على قوام ثقيل جدا من الممكن أن نضيف كمية قليلة من الزيت النباتي ولكن بطريقة تدريجية أيضا لكي نحصل على قوام كريمي ويكون ناعم جدا.
- وبعد ذلك يتم تجهيز برطمان يكون زجاجي أو من البلاستيك ونضع به الطحينة ونقوم بغلقها جيدا ونحتفظ بها في الثلاجه لفترة طويلة.
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