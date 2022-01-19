لو أسنانك فيها جير وأصفرار بملعقة قرنفل تخلصي من الجير والأصفرار نهائياً واجعليها بيضاء كالثلج

تبييض الأسنان تعد من الأمور الهامة التي يفضل كل شخص أن يتمتع بها لأن عندما تكون الأسنان باللون الأصفر أو يوجد بها جير قد يشعر الإنسان بالخجل والحرج وخاصة أثناء الحديث مع الآخرين، لأنها تعطي شكل غير مرغوب فيه بالنسبة للشكل العام للوجه وغير ذلك فأن الجير وحده يعمل علي وجود رائحة مكروهه وغير محببة وأن الشخص الذي يعاني من إصفرار الأسنان يضع الإيد علي الفم بسبب شدة الإحراج.

لإخفاء هذا اللون ولكن لكي نزيل البقع الصفراء من على الأسنان بشكل نهائي يمكننا أن نستخدم معجون الأسنان ولكنه هذا غير كافي وبالتحديد عندما تتراكم بكثرة فلكي نقوم بإزالة طبقات الجير المتراكمة بين الأسنان، يجب إستخدام الخلطات الطبيعية مثل خلطة القرنفل فهو من المكونات القوية التي يكون له القدرة على تبييض الأسنان ويجعلها ناصعة البياض وهو له دور كبير جدا في تفكيك كل طبقات الجير المتراكمة ويساعد القرنفل علي القضاء على رائحة الفم الكريهة ويعطيه رائحة طيبة.

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من معجون الأسنان.

فرشاة أسنان.

طريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض الأسنان