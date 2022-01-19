سر خلطه المحشى الرهيبه المميزة وداعا لمشاكل تسوية الكرنب من مطبخ ثقفنى

محشي الكرنب إلى جانب فوائده وقيمته الغذائية العالية فهو محبب للغاية لدى الكثير من الناس، ومن المعروف أن هذه الأكلة مرتبطة بفصل الشتاء وتتميز بطعمها الرائع الذي لا يقاوم وخلطة المحشي لا يتم استخدامها مع الكرنب فقط، بل من الممكن حشو ورق العنب، والباذنجان، والكوسة، والفلفل وتختلف مسميات المحشي من دولو لدولة ففي تركيا يسمى بالدولمة، أما عن تونس فيسمى باليبرق كما أنه من جماله وطعامته فلا تخلو منه أي عزومة.

المقادير التي يمكن من خلالها تحضير محشي الكرنب.

وحتى تستطيعي القيام بالخطوات التى سنعمل على توضيحها يجب عليك ان تسير على الخطوات الاتية

مقدار كرنبه واحدة فقط.

كوبين من الرز الأبيض.

بصلتين يتم بشرهم جيدًا.

القليل من الكزبرة المفرومه.

ربطة من البقدونس والشبت الطازج.

طماطم مقدار ثلاثة يتم تقطيعها إلى مكعمات صغيرة جدًا في الحجم.

مقدار ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم المركزة.

فصين ثوم مفروم.

مقدار مكعبين من مرقة دجاج.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود والكمون.

مقدار عصير ثلاث ليمونات.

ملعقو كبيرة من بهار المحشي المشكل، ويتم إضافة رشة صغيرة من النعناع المجفف.

تحضير محشي الكرنب بكل تكاته.