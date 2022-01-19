أطعم طبق مبكبكة علي الطريقة الليبية مع مطبخ ثقفنى هتكلى صوابعك وراها

المبكبكة تعتبر من أجمل الأكلات المعروفة في ليبيا بمذاقها الرائع والمميز وانتشرت في كل الدول العربية لطعامتها، وهذه الأكلة تعتبر من الأكلات الشعبية في ليبيا ومن الممكن تناولها على الغداء أو على العشاء واليوم نعرض عليكم مكونات تحضيرها والخطوات المتبعة لتخضير طبق المبكبكة خطوة خطوة بطعم مميز لا يقاوم.

المكونات اللازمة لتحضير المبكبكة الشهية.

ومن أجل تحضير المكبكبة الشهية في منزلك يجب عليك أن تقوم بالإحضار المقادير والمكونات التى سنعمل على توضيحها من خلال السطور الاتية :-

كيس مكرونة ذات الحجم الصغير.

مقدار نصف كيلو من اللحم ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.

مقدار حبتين من البطاطس.

ملعقتين من كلًا من الزبدة والزيت النباتي.

بصلة يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

فصين من الثوم المهروس.

مقدار كوبين عصير طماطم، بالغضافة غلى معلقتيم من صلصة الطماطم المركزة.

ملعقة صغيرة من كلًا من القرفة، الكمون، الكاري.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وحدتين من الحبهان ومثلهم من القرنفل.

القليل من الزنجبيل.

مقدار مناسب من ملح الطعام.

رشة نعناع جاف ومطحون.

مقدار لتر وربع من المياة.

تفاصيل تحضير المبكبكة على الطريقة الليبية.