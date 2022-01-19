نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قدرة فول ولا أروع طعم زى المطاعم المصرية بالظبط لكل المغتربين في المقال التالي
الفول المدم من الأكلات الشهيرة جدًا وكذلك الشعبية في مصر بصفة خاصة، ويعتبر الفول من الألياف المفيدة التي لا تهضم سريعًا وتساعد على ملئ البطن واشباعها ويتم تناوله كفطار مميز وشهي مع أقراص الطعمية الساخنة والمخلل وكذلك البطاطس والباذنجان المقلي والطحينة لفطار رائع، ويتم تحضير الفول بالسمنة وبالزيت الحار وبالطحينة والزيت والليمون كلها أطعمة ذات مذاق رائع ومميز.
مكونات الفول المدمس.
الفول هو من أشهر أطعمة الإفطار وفي بعض الدول العربية يتم تقديمه كسحور للحفاظ على نشاط الجسم طوال اليوم وإعطاء شعور بالشبع يدوم لساعات بسبب غناه بالبروتين والألياف.. عادة ما يتم طهي الفاصوليا في وعاء الفول أو ما يسمى بوعاء (دامسا) ، وتستغرق حبوب الفول وقتًا طويلاً حتى تنضج وتصبح طرية وقابلة للكسر.
- مقدار كيلو جرام من حبيبات الفول.
- نصف كوب من الكسبرة الفريش.
- ثمرتان من الطماطم يتم تقطيعهم جيدًا.
- فلفلة من الفلفل الأحمر الحار يتم تقطيعه إلى قطع صغيره.
- مقدار نصف كوب من زيت الزيتون المميز.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم جيدًا.
- مقدار ععصير ثلاث ليمونات وإزالة البذر منها.
- مقدار ملائم من ملح الطعام.
طريقة تحضير أشهي فول مدمس بطعم لا يقاوم.
- نقوم بتنقية الفول وغسله جبدًا، ومن ثم نحضر وعا وننقع به الفول ونغمره بالماء لمدة 12 ساعة.
- نقم بإضافة كربونات على الفول وهو منقوع.
- بعد مرور الوقت اللازم نقوم بغسل الفول جيدًا، ومن ثم نضعه بالإناء المخصص للفول مع إضافة الماء.
- يوضع الفول على النار لمدة تقرب من ساعتين على نار هادية ومتابعته جيدًا وسكب الماء عليه حتى لا يجف.
- يتم تحريك الفول وهو على النار من أعلى لأسفل حتى يتساوى في سواه.
- نرفعه من على النار عند التأكد من تمام نضجه.
- نحضرطبق ونضع به القليل من الفول بعد نضجه، ومن ثم القيام بإضافة الملح والثوم المفروم والتوابل ونخلصطها بالفول جيدًا، ومن ثم أيضا إضافة الزيت والليمون ويتم هرس كل المكونات جيدًا حتى تمام التجانس والحصول على طعم رائع وشهي ومميز.
- من الممكن تقديمه مع الطحينه والطعمية الساخنة والعيش الساخن المحمص.
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