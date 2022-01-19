طريقة عمل قدرة فول ولا أروع طعم زى المطاعم المصرية بالظبط لكل المغتربين

الفول المدم من الأكلات الشهيرة جدًا وكذلك الشعبية في مصر بصفة خاصة، ويعتبر الفول من الألياف المفيدة التي لا تهضم سريعًا وتساعد على ملئ البطن واشباعها ويتم تناوله كفطار مميز وشهي مع أقراص الطعمية الساخنة والمخلل وكذلك البطاطس والباذنجان المقلي والطحينة لفطار رائع، ويتم تحضير الفول بالسمنة وبالزيت الحار وبالطحينة والزيت والليمون كلها أطعمة ذات مذاق رائع ومميز.

مكونات الفول المدمس.

الفول هو من أشهر أطعمة الإفطار وفي بعض الدول العربية يتم تقديمه كسحور للحفاظ على نشاط الجسم طوال اليوم وإعطاء شعور بالشبع يدوم لساعات بسبب غناه بالبروتين والألياف.. عادة ما يتم طهي الفاصوليا في وعاء الفول أو ما يسمى بوعاء (دامسا) ، وتستغرق حبوب الفول وقتًا طويلاً حتى تنضج وتصبح طرية وقابلة للكسر.

مقدار كيلو جرام من حبيبات الفول.

نصف كوب من الكسبرة الفريش.

ثمرتان من الطماطم يتم تقطيعهم جيدًا.

فلفلة من الفلفل الأحمر الحار يتم تقطيعه إلى قطع صغيره.

مقدار نصف كوب من زيت الزيتون المميز.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم جيدًا.

مقدار ععصير ثلاث ليمونات وإزالة البذر منها.

مقدار ملائم من ملح الطعام.

طريقة تحضير أشهي فول مدمس بطعم لا يقاوم.