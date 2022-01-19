استعيدي جمالك بملعقة حنة أصبغي شعرك باللون البني المحمر في المنزل وأخفي الشيب نهائياً

صبغ الشعر من أهم الأشياء التي توجد في حياة معظم السيدات أو الفتيات وهذا لأنهم يرغبون دائما في ظهورهم بمظهر مختلف وجذاب أو تقوم بصبغ شعرها للتغيير من شكلها، فقد توجد ألوان كثيرة ومتعددة يمكننا من خلالها أن نصبغ الشعر وهي البني الغامق أو الفاتح أو المحمر واللون الاشقر والأحمر والأصفر وكل لون منهم له درجات مختلفة، فمن الأفضل أن يتم صبغه باللون الذي يناسب لون البشرة لأن أحيانا هذه الألوان لا تكون مناسبة علي لون معين من البشرة وأن من أكثر الألوان الجذابة والتي يكون لها رونق مميز وتناسب أي لون بشرة هو اللون البني المحمر.

ومن الممكن أن يتم صبغ الشعر بهذا اللون بإستخدام خلطة طبيعية أو باستعمال الصبغات الكيميائية فالطريقتين يساعدان بشكل كبير علي تلوين الشعر باللون المطلوب، ولكن توجد طريقة مفيدة وطريقة أخرى ضارة فمن المعروف أن الطريقة الضارة هي إستخدام الصبغات الكيميائية وذلك لأنها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تتلف الشعر وتضرة بشكل ملحوظ.

مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر

سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من لون الطعام الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر