نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعيدي جمالك بملعقة حنة أصبغي شعرك باللون البني المحمر في المنزل وأخفي الشيب نهائياً في المقال التالي
صبغ الشعر من أهم الأشياء التي توجد في حياة معظم السيدات أو الفتيات وهذا لأنهم يرغبون دائما في ظهورهم بمظهر مختلف وجذاب أو تقوم بصبغ شعرها للتغيير من شكلها، فقد توجد ألوان كثيرة ومتعددة يمكننا من خلالها أن نصبغ الشعر وهي البني الغامق أو الفاتح أو المحمر واللون الاشقر والأحمر والأصفر وكل لون منهم له درجات مختلفة، فمن الأفضل أن يتم صبغه باللون الذي يناسب لون البشرة لأن أحيانا هذه الألوان لا تكون مناسبة علي لون معين من البشرة وأن من أكثر الألوان الجذابة والتي يكون لها رونق مميز وتناسب أي لون بشرة هو اللون البني المحمر.
ومن الممكن أن يتم صبغ الشعر بهذا اللون بإستخدام خلطة طبيعية أو باستعمال الصبغات الكيميائية فالطريقتين يساعدان بشكل كبير علي تلوين الشعر باللون المطلوب، ولكن توجد طريقة مفيدة وطريقة أخرى ضارة فمن المعروف أن الطريقة الضارة هي إستخدام الصبغات الكيميائية وذلك لأنها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تتلف الشعر وتضرة بشكل ملحوظ.
مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر
- سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.
- ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من لون الطعام الأحمر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ.
طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر
- قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء بشرط أن يكون لونها بني ونضيف إليها ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من لون الطعام الأحمر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضهم ومن الممكن أن نضيف كمية من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن أو التقليب للحصول على قوام متماسك ويتم تغطيتها جانبا لمدة ساعة.
- وبعد ذلك قومي بتمشيط الشعر ونضع هذه الخلطة بشكل جيد من الجذور وحتى الأطراف ونضع قبعة علي الشعر ونتركها لمدة ساعتين على الأقل ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.
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