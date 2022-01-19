طريقة عمل الحواوشى اطعم حواوشي هاتعمليه في حياتك من اجمل اكلات مصرية

الحواوشي يعتبر من أطعم الأكلات المشهورة وعلى وجه الخصوص في مصر ومذاقه رائع ومميز للغاية، ويمكن عمله في البيت بمكونات بسيطة والحصول على طعم شهي ويكون من المنزل مضمون عن شرائه من الخارج وكل المكونات المطلوبة لتحضيره موجوده داخل كل البيوت.

مكونات تحضير الحواوشي من البيت.

مقدار نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كمية كوب واحد فقط من الماء ابلدافئ لعجن عيش الحواوشي.

احضار ربع ملعقة من بهار الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من مسحوق الخميرة الفورية، واحضار ملعقة مثلها من السكر للقيام بإختبار الخميرة.

القليل من الكزبره الناشفة المطحونه.

مقدار مناسب من الملح قد يكون ملعقة صغيرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

مقدار ضئيل جدًا من الكمون المطحون.

250 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من توابل اللحمة الشهية.

بصلة كبيرة مبشورة جيدًا.

ثمرة من الطماطم والفلفل الأخضر.

مقدار مناسب من الشطة حسب الرغبة، ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود، زيت ذرة.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

تحضير أطعم حواوشي مصري.