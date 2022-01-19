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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشى اطعم حواوشي هاتعمليه في حياتك من اجمل اكلات مصرية - ثقفني
الحواوشي يعتبر من أطعم الأكلات المشهورة وعلى وجه الخصوص في مصر ومذاقه رائع ومميز للغاية، ويمكن عمله في البيت بمكونات بسيطة والحصول على طعم شهي ويكون من المنزل مضمون عن شرائه من الخارج وكل المكونات المطلوبة لتحضيره موجوده داخل كل البيوت.
مكونات تحضير الحواوشي من البيت.
- مقدار نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- كمية كوب واحد فقط من الماء ابلدافئ لعجن عيش الحواوشي.
- احضار ربع ملعقة من بهار الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الخميرة الفورية، واحضار ملعقة مثلها من السكر للقيام بإختبار الخميرة.
- القليل من الكزبره الناشفة المطحونه.
- مقدار مناسب من الملح قد يكون ملعقة صغيرة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- مقدار ضئيل جدًا من الكمون المطحون.
- 250 جرام من اللحم المفروم.
- ملعقة صغيرة من توابل اللحمة الشهية.
- بصلة كبيرة مبشورة جيدًا.
- ثمرة من الطماطم والفلفل الأخضر.
- مقدار مناسب من الشطة حسب الرغبة، ملعقة صغيرة من الملح.
- فلفل أسود، زيت ذرة.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
تحضير أطعم حواوشي مصري.
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات من الدقيق، السكر، الملح، الخميرة،الففل الأسود، الزيت، المون، الكزبرة، وآخيرًا الماء الدافئ.
- يتم عجن الخليط السابق حتى تصبح عجينة وتترك لتختمر.
- يتم تقطيع العجين إلى قطع صغيرة وتركها لما يقرب من نصف ساعة لترتاح.
- نقوم بفرد العجين على شكل رغيف من العيش.
- نحضر وعاء ونضع به اللحم المفروم، البصل المبشور والثوم، الملح، الكمون، بهار اللحمة، والطماطم ويتم خلط المقادير بطريقة جيدة للحصول على خليط متجانس ومناسب.
- نأخذ قطعة من اللحم ونضعها بداخل العجين ونقوم بفردها ونحضر عجينه أخرى نغطي بها سطح الحشو.
- في مقلاة على النار ندهنها زيت ونسوي بها الحواوشي على الجانبين حتى تمام النضج، وهكذا يصبح الحواوشي جاهز للأكل.
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