مشروب التدفئة في الشتاء بطريقة جديدة ولذيذة تعرف عليه لتتناوله في الليالي الباردة

خلال فصل الشتاء أكثر ما نرغب به هو تناول مشروب التدفئة في الشتاء فبسبب البرد القارس الذي نشعر به كبارًا وصغارًا نبحث عن أكثر الطرق التي تساعدنا في تدفئة أجسامنا، ولا يوجد أفضل من تناول الطعام والمشروبات الغنية بالطاقة، وهناك الكثير من أنواع مشروبات الشتاء لتدفئة الجسم يمكننا اختيار أي مشروب منها لتحضيره في فصل الشتاء للأسرة ولنا لتدفئة أنفسنا.

مشروب التدفئة في الشتاء

هناك الكثير من المشروبات التي يشتهر تحضيرها في فصل الشتاء مثل حمص الشام والكاكاو والسحلب وهي من أكثر المشروبات التي تبعث على أجسامنا بشعور الدفء والطاقة، ولأننا مللنا من الطرق المعتادة في تحضيرها فقد لا نرغب في تجربتها مرة أخرى ولكن في السطور التالية نضع لكم طرق مذهلة لتحضير تلك المشروبات المعتادة.

مشروب حمص الشام للتدفئة في الشتاء

يقدم في العديد من الدول العربية خاصةً مصر والشام حيث يتكون من:

حبتين طماطم.

ربع كيلو حمص حبوب.

عصير ليمون.

حبة بصل واحدة.

توابل متنوعة هي الشطة البودرة الحمراء والكمون والملح.

طريقة التحضير

تنقع حبوب الحمص في ماء دافئ ليوم كامل أو أكثر وكل 12 ساعة يستبدل الماء. ومن ثم يصفى الحمص من الماء ليوضع في قدر من الماء الساخن وينقل على النار حتى يغلي الحمص. عندما ينضج الحمص ننقله في وعاء به ماء نظيف مع الطماطم والبصل لتنضج المقادير معًا. وعند التقديم يتم توزيع الحمص مضاف له التوابل المختلفة.

مشروب الكاكاو للقضاء على برد الشتاء

أشهر مشروب تدفئة في الشتاء الذي يعشقه الكبار والصغار ونحتاج لتحضير كوب مميز من الكاكاو إلى:

ثلث كوب ماء مغلي.

مقدار كوب إلا ربع بودرة كاكاو خام.

نصف كوب إما كريمة خفق أو قشطة.

نصف كيلو حليب سائل.

رشة بسيطة ملح.

نصف ملعقة فانيليا.

طريقة التحضير