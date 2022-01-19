أعملي الحواوشي بالكبدة على أصوله بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم أحلي وألذ من المطاعم

الحواوشي يعد من المأكولات التي تكون مشهورة في الكثير من الدول العربية ولكن الدولة التي ينتشر بها الحواوشي بكثرة هي مصر فكل الأشخاص يعشقون تناوله بشكل كثير وفي أي وقت، فقد توجد أنواع عديدة للحواشي ومنها حواوشي بالفراخ او باللحمه المفرومة أو بالكبدة وغيرهم وكلا منهم له طعم ومذاق لذيذ جدا ويتميز برائحة تجذب إليه الكبار والصغار.

مكونات الحواوشي بالكبدة

نصف كيلو من الكبدة.

حبتان كبيرة الحجم من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيره الحجم من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

رشة من البهارات.

كمية مناسبة من الخبز البلدي.

طريقة عمل الحواوشي بالكبدة