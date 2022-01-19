نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الحواوشي بالكبدة على أصوله بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم أحلي وألذ من المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي الحواوشي بالكبدة على أصوله بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم أحلي وألذ من المطاعم - ثقفني
الحواوشي يعد من المأكولات التي تكون مشهورة في الكثير من الدول العربية ولكن الدولة التي ينتشر بها الحواوشي بكثرة هي مصر فكل الأشخاص يعشقون تناوله بشكل كثير وفي أي وقت، فقد توجد أنواع عديدة للحواشي ومنها حواوشي بالفراخ او باللحمه المفرومة أو بالكبدة وغيرهم وكلا منهم له طعم ومذاق لذيذ جدا ويتميز برائحة تجذب إليه الكبار والصغار.
مكونات الحواوشي بالكبدة
- نصف كيلو من الكبدة.
- حبتان كبيرة الحجم من البصل.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثلاث ملاعق كبيره الحجم من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- رشة من البهارات.
- كمية مناسبة من الخبز البلدي.
طريقة عمل الحواوشي بالكبدة
- في البداية يتم غسل الكبدة بطريقة جيدة ونقوم بتقطيعها على شكل شرائح ويفضل أن نتركها مدة قليلة في طبق ويكون به كمية من الخل الأبيض والليمون.
- ونقوم بتجهيز الكبدة وهي من خلال وضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت نضيف شرائح الكبدة ولا يتم تقليبها إلا بعد تغيير لونها.
- وبعد ذلك يتم تقليبها ونضع حبتان كبيرة الحجم من البصل ويتم تقطيعه على شكل شرائح ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ثم نضيف ثلاث فصوص من الثوم المفروم ونضع ثمرتان من الفلفل الأخضر الذي نقوم بتقطيعه على شكل شرائح.
- ومع الإستمرار في التقليب قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق تقريبا ويتم رفع الكبدة من على النار.
- ثم يتم تجهيز كمية من الخبز البلدى ونقوم بحشوه بالكبدة وبعد إنتهاء الكمية نضع طاسة مسطحة على النار وندهنها بملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزيت النباتي، ونضع بها الخبز الذي تم حشوه بالكبدة وعندما يكون باللون الذهبي الغامق من الوجهين يتم إخراجه ووضعه في طبق مناسب للتقديم ونرصهم في هذا الطبق بعد الإنتهاء من قلي الخبز المحشي.
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