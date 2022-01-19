سر عمل أشهى ممبار على الطريقة المصرية فى المنزل وطعم ولا فى الاحلام مع مطبخ ثقفنى

الممبار المصري الشهي التي تشتهر به مصر دونًا عن غيرها كما توجد تلك الأكلة في العديد من الدول الأخرى ويطلق عليها البعض اسم العصبان، ويوجد العديد من المطاعم المشهورة بعمل الممبار وتسمى في مصر تلك المطاعم بالمسمط اليوم هنعمل خطوة بخطوة الممبار بالطريقة المصرية وبخلطة المحشي الفواحة بتعطي طعم ومذاق ولا أروع.

المقادير اللازمة لتحضير محشي الممبار الشهي.

مقدار كيلو من الممبار بعد القيام بتنضيفه جيدًا. كيلو من الأرز الأبيض المصري بعد نقعه جيدًا. بصلتين حجمهم كبير ويتم بشرهم. مقدار كيلو من الطماطم بعد أن يتم عصرها جيدًا. مقدار ربطة من كل نوع من أنواع الخضرة شبت، كزبرة، بقدونس. حبة فلفل أخضر وحبة فلفل شطة. رأس ثوم يتم تقشيره وفرمه جيدًا. مقدار صغير من الملح والفلفل الأسود. ملعقة صغيرة كمون وشطة. نصف كوب من الزيت. ورقتان من ورق اللاورا، مقدار حبة واحدة من اللومي، عود من الكرفس.

خطوة بخطوة وتفاصيل عمل الممبار المصري الشهي.