نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل أشهى ممبار على الطريقة المصرية فى المنزل وطعم ولا فى الاحلام مع مطبخ ثقفنى في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر عمل أشهى ممبار على الطريقة المصرية فى المنزل وطعم ولا فى الاحلام مع مطبخ ثقفنى - ثقفني
الممبار المصري الشهي التي تشتهر به مصر دونًا عن غيرها كما توجد تلك الأكلة في العديد من الدول الأخرى ويطلق عليها البعض اسم العصبان، ويوجد العديد من المطاعم المشهورة بعمل الممبار وتسمى في مصر تلك المطاعم بالمسمط اليوم هنعمل خطوة بخطوة الممبار بالطريقة المصرية وبخلطة المحشي الفواحة بتعطي طعم ومذاق ولا أروع.
المقادير اللازمة لتحضير محشي الممبار الشهي.
- مقدار كيلو من الممبار بعد القيام بتنضيفه جيدًا.
- كيلو من الأرز الأبيض المصري بعد نقعه جيدًا.
- بصلتين حجمهم كبير ويتم بشرهم.
- مقدار كيلو من الطماطم بعد أن يتم عصرها جيدًا.
- مقدار ربطة من كل نوع من أنواع الخضرة شبت، كزبرة، بقدونس.
- حبة فلفل أخضر وحبة فلفل شطة.
- رأس ثوم يتم تقشيره وفرمه جيدًا.
- مقدار صغير من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة كمون وشطة.
- نصف كوب من الزيت.
- ورقتان من ورق اللاورا، مقدار حبة واحدة من اللومي، عود من الكرفس.
خطوة بخطوة وتفاصيل عمل الممبار المصري الشهي.
- نقوم بنقع الممبار لمدة كافية في محلول مكون من الملح والليمون والخل ليصبح لونه ناصع البياض.
- نحضر وعاء ونضع به الأرز والبصل والثوم والطماطم وكافة التوابل والخضرة ويتم خلطهم بطريقة جيدة.
- نحضر كيلو الممبار ونتم قصه إلى قطع متساوية ومتوسطة الطول.
- نأتي بالوعاء الذي يوجد به الحشو، ومن ثم نحضر كل قطعة من الممبار ونقوم بحشوها من الخليط ولكن لا يتم ملأها للأخر.
- نضع على النار وعاء به ماء يتم غليه ووضع ورق لاورا وبهارات به، عند تمام الغليان نضع قطع الممبار حبة حبة بالماء المغلي.
- تنضج بعد مرور من ساعة إلا ربع إلى ساعة.
- نحضر مقلاه ونضع بها القليل من الزيت وعندما يسخن الزيت، نقوم بتحمير الممبار به حبة بحبة.
- يصبح الممبار جاهز للأكل.
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