بـ 2 بيضة جهزي كيكة قدرة قادر الشهيرة بأسهل طريقة وألذ نتيجة وفي أقل وقت ممكن

لأننا نشعر بالملل من وقت لآخر بسبب نفس الأصناف المعتادة من الطعام والحلويات وكذلك الأمر بالنسبة للأطفال، فيجب أن أن نتعرف على أصناف جديدة لتجربتها في المنزل وخاصةً أصناف الحلوى الجديدة لإسعاد عائلتنا، وهناك وصفات عديدة من الحلويات غير الكيك المعتاد يمكننا تجربتها في المنزل منها كيكة قدرة قادرة وهي من ألذ أنواع الحلويات التي تجمع بين الكيك والكريم كراميل مزيج ما بين العجين وطبقة الكريم كراميل، ولكن هناك العديد من الأمهات يواجهن صعوبة في إنجاح الوصفة تابعوا معنا الخطوات القادمة لتقديم أفضل كيكة قدرة قادر.

مكونات كيكة قدرة قادر

تقسيم مكونات الكيكة إلى ثلاث مكونات حسب كل طبقة كالآتي:

مكونات كيك الشيكولاتة

كوب ونصف كوب دقيق منخول.

ونصف كوب زيت نباتي سواء دوار الشمس أو زيتون.

حبتان من البيض.

ثلث كوب من الحليب الدافئ.

مقدار ملعقتين طعام من بودرة الكاكاو الخام.

وكوب كامل سكر حبيباته ناعمة.

ورقة فانيليا.

وملعقتين شاي من البيكنج بودر.

مكونات كريم الكراميل

أربع حبات بيض متقاربة في الحجم.

كوبين ونصف كوب حليب سائل دافئ.

ونصف كوب من السكر الناعم.

مقدار ملعقة طعام من بودرة النشا.

ونصف الكوب من كريمة الخفق.

فانيليا.

مكونات صوص الكراميل

كوب إلى كوبين سكر ناعم.

خمس ملاعق ماء.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

يتم تحضير كل طبقة من طبقات الكيك على حدة لكي نحصل في النهاية على طبقات تدريجية منفصلة عن بعضها ولكن تجمعها الكيك سويًا: