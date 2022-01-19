بديل الكيراتين.. بكيس خميرة غيري شعرك الخشن لناعم حرير أقوي كيراتين معجزة للشعر المجعد

بديل الكيراتين.. بكيس خميرة غيري شعرك الخشن لناعم حرير أقوي كيراتين معجزة كيراتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخميرة لها فوائد كثيرة على الشعر حيث أنها تعمل علي تنعيم وتطويل الشعر ما تحميه من التساقط وضع الخميرة مباشرةً على الشعر له فوائد كبيرة منها تنشيط بصيلات الشعر فيزداد نموه تساعد أيضًا على تكوين بصيلات جديدة للشعر وزيادة نموه ومنع تساقط كما تحتوي الخميرة على فيتامينات مفيدة لصحة ولمعان وقوة الشعر وبجانب كل هذه الفوائد تستخدم بكثرة لفرد الشعر تابعوا معنا .

بكيس خميرة غيري شعرك الخشن لناعم حرير أقوي كيراتين

الشعر الخشن هو أحد المشاكل غير المرغوب فيها التي يمكن أن تنتج عن الإفراط في تلوين الشعر أو استخدام منتجات تصفيف الشعر بالحرارة تبحث كل امرأة عن طريقة للعناية بشعرها خاصة إذا كانت تعاني من مشكلة الشعر الخشن والوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر ومن هذه الوصفات كيراتين الخميرة لفرد الشعر .

مكونات كيراتين الخميرة والنشا لفرد وتنعيم الشعر

⦁ 3 ملاعق كبيرة خميرة فورية.

⦁ كوب زبادي.

⦁ 2 ملاعق كبيرة نشا.

⦁ كوب صغير من الماء الساخن.

طريقة عمل كيراتين الخميرة والنشا لفرد وتنعيم الشعر

يتم خلط 2 ملعقة كبيرة من الخميرة مع 2 معلقة من النشا ، والزبادي ، ويخلطان معًا.

أضيفي ربع كوب من الماء إلى المكونات السابقة وقلبي حتى يصبح المزيج متوسطا القوام.

أولاً قومي بتمشيط الشعر قبل وضع الخليط عليها.

إفصلي الشعر إلى أجزاء صغيرة

تم قومي بفرد المكونات علي الشعر.

غطي الشعر بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بغسل الشعر .بالماء والشامبو

ماسك فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون

المكونات

5معالق كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة عسل

مقدار كوب صغير من الماء الدافيء

2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل ماسك فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون