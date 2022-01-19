ليمونة واحدة سر تبييض فوري للمناطق الحساسة في المنزل تحت الإبطين وبين الفخذين والعانة

تبحث العديد من النساء عن وصفات جيدة من أجل تبيض فوري للمناطق الحساسة، وهو شيء تبحث عنه كل فتاة من أجل الحفاظ على بشرتها وجمال بشرتها، والتبيض الفوري للمناطق الحساسة لا يحتاج إلا لبعض الوصفات الجيدة والتي تعمل على تلك الوصفات منزليًا بطريقة سهلة، وإن كنتي تبحثين عن تبيض فورى للمناطق الحساسة تابعي هذا المقال.

تبييض فوري للمناطق الحساسة

تفتيح تحت الإبط

قد يظن البعض أن ظهور تحت الإبط بلون غامق قد يكون سببًا في وجود مشكلة صحية، ولكن الحقيقة هو نتيجة التعرض لعدة أسباب منها أشعة الشمس والخلافة والكريمات التي تكون لإزالة الشعر الزائد جميع تلك الأشياء تتسبب في وجود لون غامق، ومن أجل تبيض فوري للمناطق الحساسة علينا أن نختار وصفة من الوصفات التي في النقاط التالية:

تحتوي البطاطا على كمية كافية من المواد الحامضة، والتي تساعد فعلًا في تبيض البشرة طبيعيًا.

يتم استخدام شريحة رفيعة من البطاطا وفركها تحت الإبط، ومن ثم نعصر حبة البطاطا ونضعه على تحت الإبط لمدة لا تزيد عن ٢٠ دقيقة، ومن ثم نشطف تلك المنطقة جيدًا.

يعد الخيار من الخصائص الممتازة في تبيض تحت الإبط حيث يمكننا دهن شريحة الخيار على المنطقة التي نريدها أو أن نعمل عصير خيار مع بودرة الكركم ونقوم بوضع عصير الليمون عليه أيضًا، وهذا بهدف وضعه في المنطقة حتى تتفتح.

الليمون يعالج جميع مشاكل البشرة، ومن أجل هذا نقوم بفرك نصف ليمونة على المنطقة التي نريد تفتيحها لمدة عشر دقائق، ومن ثم نغسل تلك المنطقة وسوف نرى النتيجة بأنفسنا.

وصفات لتفتيح منطقة العانة

منطقة العانة من المناطق الحساسة والتي تبحث دائمًا النساء على تبيض فوري للمناطق الحساسة، وهو شيء جيد لأن تلك المنطقة من المناطق التي تصبح غامقة لعدة أسباب ولتفتيحها عليك القيام بوصفة تكون منزلية وسهلة للغاية، وتتمثل تلك الوصفات في النقاط التالية: