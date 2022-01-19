مشروب النجوم للتخسيس وأهم فوائده حضريه في منزلك وشوفي نتيجته في التخسيس وفقدان الوزن

مشروب النجوم للتخسيس نقدمه إليكم حيث أن كل النساء يبحثن عن أفضل الوسائل لتكون امرأة رشيقة وقوامها جذاب وجميل فدفع ذلك الشعور خبيرة التغذية الفرنسية فاليري اروسوني لابتكار مشروب رائع للتخسيس فالبعض من نجمات هوليوود يستخدمن هذا المشروب بشكل يومي والذي يتكون من قطع الفاكهة والخضار وذلك حتى يحصلوا على أجسام ملفتة للنظر عند الظهور في وسائل الإعلام والمجلات وأيضًا على الشاشات.

مشروب النجوم للتخسيس

هذا المشروب عبارة عن مجموعة أعشاب طبيعية وسوائل خالية من السعرات الحرارية فتعمل على احساسهم بالشبع فيؤدي ذلك لتقليل نسبة الطعام والبعض من هذه السوائل تعمل على طرد السموم من داخل الجسم بدون أي أضرار وتعمل أيضًا على تذويب الدهون مما يؤدي في خفض وزن الجسم، ويمكن الحصول على هذه الأعشاب بسهولة من العطار وتجهز في المنزل بدون تحلية سكر بسهولة ويسر.

المكونات:

إثنين من حبات الليمون.

حبة واحدة خيار طازج.

حبة واحدة فلفل حلو.

لتر واحد ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير الخلاط الكهربي ونضيف الخيار والليمون والفلفل والماء ونخلطهم بشكل جيد.

نشرب من هذا الخليط من مرتين إلى ثلاثة مرات يوميًا وذلك لتحصل على أفضل نتيجة.

مميزات مشروب النجوم للتخسيس

هذا المشروب يولد لديك الإحساس بالشبع مما يؤدي لتناول كمية طعام قليلة فيساعد هذا على حصولك جسم رشيق ومثالي.

أيضًا هذا المشروب صحي بشكل كبير وذلك لأنه يحتوي على معادن كثيرة موجودة في الخضار ويحتوي أيضًا على فيتامين سي الذي نجده في الفلفل الحلو والليمون.

يساعد هذا المشروب في نضارة البشرة.

عليكِ اتباع نظام غذائي صحي مناسب لكِ لتحصلي على وزن مثالي وتزداد ثقتك بنفسك فيؤدي ذلك لإقبالك على الحياة.

ينعكس الاهتمام بوزنك على حياتك المهنية وأداء وظيفتك.

يساعد وزنك المثالي أيضًا على تعاملك بثقة مع الأقران.

الفائدة من إنقاص الوزن باستخدام مشروب النجوم للتخسيس