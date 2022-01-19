بدون بروتين.. كريم من الصيدليه أقوي كيراتين للشعر الخشن المجعد في المنزل بدون مواد كيماوية

بدون بروتين.. كريم من الصيدليه أقوي كيراتين للشعر الخشن المجعد، من المشاكل الشائعة والتي تزعج أغلب الفتيات هي مشكلة الشعر المجعد وخاصة بعد أن كان انسيابي وبسبب بعض العوامل الخارجية أو سوء النفسية قد يتأثر الشعر ويتحول من انسيابي ناعم إلى شعر هش ومجعد وبه الكثير من المشاكل، والشعر من أكثر العوامل التي تؤثر في شكل الفتاة ووسائل فرد الشعر من ماكينات وخلطات غير طبيعية تزيد الطين بلة وتضر بصحة الشعر أكثر، أما في وصفتنا اليوم يمكنك إعادة شعرك كما كان.

كيفية استخدام كريم باثنينول لفرد الشعر

يمكنك إضافة كريم بانثينول الطبي إلى زيت الزيتون لفرد الشعر الخشن والغير صحي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أضيفي كمية من كريم البانثينول إلى وعاء عميق متوسط الحجم وأضيفي إليه كمية من زيت الزيتون وكمية أخرى من زيت اللوز.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا وتأكدي من خلطها تمامًا.

اغسلي شعرك وقومي بالتأكد من زوال أي كريمات أو زيوت عليه قبل وضع الخليط عليه.

بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك من أول الجذور حتى أطراف الشعر ودلكيه جيدًا.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة وقومي بتغطيته بغطاء الشعر البلاستيكي.

اغسلي شعرك بعد مرور الساعة بالماء البارد والشامبو أو بلسم الشعر .

كرري الطريقة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل والنتائج تظهر من أول مرة أو مرتين من استخدامه.

الآثار الجانبية من استخدام كريم بانثينول للشعر