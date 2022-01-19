بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الريش الصغير والزفارة فى 5 دقائق بمكون خطير وجبار

بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الريش الصغير ، البط هو طبق عالمي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة وشكل حسب ذوق كل دولة وطريقة تحضيرها للبط، يعتبر من الأطباق الأساسية التي تقدم في المناسبات والإحتفالات فهو لديه علاقة وثيقة ببعض المناسبات وخاصة في مصر فهو مرتبط بالمواسم ولكن طريقة تنظيف البط من الريش الصغير، يعتبر من أكثر المشاكل التي تجدها المرأة وتبحث عنها بشكل كبير حيث يوجد الكثير من الريش الصغير الذي يصعب تنظيفه وخلال مقالنا سنطرح عليكم أكثر من طريقة للحصول على بط نظيف ذات جلد خالي من أي ريش تابعونا.

بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والطيور من الريش الصغير

يتم غسل البط في البداية بشكل جيد وتخلصه من الريش الكبير.

يتم تنشيف البطة بقطعة قماش جدية من المياه بعد إزالة ريشها الكبير ثم نضع الردة على المكان الموجود به ريش صغير كثيرًا وافركيها بحركات دائرية، وستجد شعيرات صغيرة تخرج منها، ويسهل إمساكها بأطراف الأصابع وإزالتها بسهولة.

الملح والدقيق

يجب استخدام كمية مناسبة من الملح والافضل أن يكون خشن الملمس ، ويجب إضافة كمية مناسبة من الدقيق الأبيض

يضاف الملح والدقيق القليل من الماء ونضعها فيه لمدة نصف ساعة على الأقل في الماء

يتم غسلها بالماء النظيف حتى تصبح رائحتها جيدة، ومن الضروري فركها جيدًا خلال هذه الخطوة حتى يتم التخلص من أي بقايا من جذور الريش تمامًا.

عند الإنتهاء من ذلك نقوم بوضع البطة في مياه نظيفة بعد شطفها من الدقيق ويوضع بالماء خل أبيض وفركه مرة أخرى، ثم شطفه بماء نظيف مما يجعله يتخلص من رائحته وقوامه اللاصق.

يمكن التخلص من زفارة رائحة البط الكريهة من خلال وضع عليه كمية من الليمون المعصور لفترة من الزمن عصير كما يمكن فرك البط به بعد ذلك يتم غسل البط بشكل جيد تحت الماء.

نقوم في النهاية بعد كل تلك الخطوات بغسل البط بشكل جيد ونتركه يصفى المياه منها بشكل كامل.

تنظيف البط من الريش بالدقيق وكربونات الصوديوم

اخلطي كوب دقيق مع ربع كوب ملح و ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز و كربونات – وقومي بفرك البط بهما بعد غسلها وتجفيفها جيداً، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم افركي القشرة وستجدها صغيرة يخرج الشعر بسهولة.