3 حبات على الريق معجزة لازالة الكرش في 3 أيام بدون رجيم مفعوله كالسحر للتخسيس السريع

3 حبات على الريق معجزة لازالة الكرش في 3 أيام بدون رجيم من الطرق المفيدة جدًا لإنقاص الوزن وخاصة الكرش هي طريقة منقوع اللبان الدكر للتخسيس، اتباع الحمية الغذائية قد تزعج الأشخاص وتحرمهم من تناول أطعمة كثيرة يحبونها، بالرغم من أنها طريقة فعالة جدًا ولكنها متعبة، وللبان الدكر فوائد مختلفة واستخدامات متعددة حيث أنه يمكنك استخدامه في التعقيم والتطهير واستخدامه كبخور وأيضًا يمكنك استخدامه كطارد للحشرات حيث أن رائحته منفرة للحشرات ولكنها تطرد أي مشاعر سلبية تشعر بها ومقاوم جيد للتوتر والقلق.

طريقة تحضير منقوع لبان الدكر للتخسيس

باستخدام عدة حبات من اللبان الدكر وكمية وفيرة من الماء اتبعي الخطوات التالية للحصول على منقوع اللبان الدكر وطريقة استخدامه:-

قومي بوضع الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم قومي بإضافة 3 حبات من اللبان إلى الماء.

أزيلي القدر من على النار واتركيه في أرضية غرفة درجة حرارة دافئة قليلًا ليست باردة أو حارة لمدة يوم كامل.

يجب تغطية الوعاء بغطاء جيد حتى لا يقع عليه أي رواسب أو أتربة.

بعد مرور اليوم الكامل ستلاحظين أن لون الماء أصبح جائر قليلًا أقرب إلى الأبيض.

اشربي كوب كامل من المنقوع يوميًا على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار واستمري عليها لمدة أربع شهور أو أقل بحسب حاجة بطنك ودهونك للتخسيس.

أهم فوائد تناول أو شرب منقوع اللبان الدكر