مكون كلنا بنرمية.. مفعوله سحري للشعر تطويل وتنعيم وفرد بديل الكيراتين فوائدة معجزة

مكون كلنا بنرمية.. مفعوله سحري للشعر تطويل وتنعيم وفرد بديل الكيراتين يعد كريم ماء الأرز من أفضل أنواع الكريمات التي ينصح بتجربتها للحصول على شعر انسيابي وناعم في فترة قصيرة، فكل فتاة تحلم بشعر ناعم وطويل ولامع دون الحاجة إلى استخدام وسائل فرد وتنعيم الشعر الغير صحية التي تضر بصحة الشعر وتؤذيه فيصبح ناعمًا لفترة قصيرة وبمجرد ما يلمسه الماء عدة مرات يصبح أسوأ مما كان عليه قبل الفرد، وسنوضح لكل فتاة كيفية استخدام وعمل كريم ماء الأرز في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل.

طريقة عمل كريم ماء الأرز في المنزل

يمكنك تحضير خلطة كريم ماء الأرز في منزلك باستخدام هذه المكونات:-

3 ملاعق كبيرة من الأرز.

2 ملعقة من الحليب.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

خطوات تحضير كريم الأرز باستخدام المكونات

اخلطي المكونات الثلاثة مع بعضهم البعض حتى يصبحوا خليط واحد متجانس كريمي.

افتحي خصلات شعرك حتى تظهر فروة الرأس.

قومي بوضع الخليط على جميع أنحاء الفروة.

اتركيه على فروة رأسك لمدة ساعتين على الأقل.

بعد مرور الساعتين قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو الخاص بك.

كرري الخطوات مرتين أسبوعيًا حيث أن كثرة الماء على الشعر غير صحية.

فوائد كريم الأرز على الشعر

يعد الأرز بأنه مصدر غني بالفيتامينات مثل فيتامين ب6، فيتامين ك وفيتامين هـ وهذه العناصر من العناصر المفيدة جدًا لصحة الشعر وفروة الرأس.

يقلل الأرز من هيشان وجفاف الشعر فيجعله رطبًا لفترة طويلة وأكثر نعومة.

يساعد ماء الأرز أيضًا على فك تشابك الشعر وتجاعيده ويزيد من لمعانه ونموه لفترة طويلة.

يعالج التلف المصاب به الشعر من التقصف والضعف ويقويه.

أهم أضرار ماء الأرز على الشعر