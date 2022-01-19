هتكوني شابة مهما كان عمرك فوق ال60 .. كريم لبان الدكر الكولاجين الطبيعي مفعوله زى السحر للبشرة

هتكوني شابة مهما كان عمرك فوق ال60 .. كريم لبان الدكر الكولاجين الطبيعي تعد البشرة أهم شيء تعمل جميع الفتيات والسيدات على الاهتمام به وإعطاءه الكثير من الوقت، لكون سر جاذبية وجمال الفتاة يكمن في بشرتها، ولأن البشرة أكثر جزء معرض للمشكلات كـ التجاعيد والهالات أو الإسمرار نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة ومتكررة، والتي تحدث للكثير من الفتيات اللاتي يعتقدن أنهن تقدموا بالعمر ولكن الحقيقة أنها تظهر بسبب الاهتمام بصورة خاطئة بالبشرة، وللاستغناء عن طرق العناية الغير صحية بالبشرة سنعرفكم على مكون خيالي.

كريم لبان الدكر الكولاجين الطبيعي للبشرة

يعمل اللبان الدكر كـ مرطب عام للبشرة، وذلك عن طريق استعمال منقوع اللبان الدكر للحصول على بشرة صافية وناعمة.

كذلك يساعد على تجديد خلايا البشرة ويقلل من نسبة ظهور التجاعيد.

كما يقلل اللبان الدكر الندوب الموجودة بالبشرة، ويتخلص من حب الشباب والخطوط البيضاء والرفيعة.

هذا بجانب كونه مطهر للجروح ومضاد للعدوي ويقوم بتسريع عملية التئام الجروح.

وصفة التخلص من التجاعيد باستخدام اللبان الدكر

تلك الوصفة ستعيد الحيوية والشباب لبشرتك وسـ تتخلص من التجاعيد والهالات المحاوطة للعين، بالإضافة إلى أنها ستشد البشرة وتمنع جفافها، وفيما يلي المقادير والطريقة:

في البداية لنتعرف على المكونات المطلوبة وتكون كالتالي: ربع كوب من شمع العسل، مع ربع كوب زيت جوز هند، ومثله من

زيت الأفوكادو، بالإضافة إلى خمس قطرات من زيت خشب الصندل، وعدد 10 قطرات من زيت المُر، ومثلها من زيت اللبان الدكر.

وبعد تحضير المكونات نأتي للطريقة، فتقوم بإذابة زيت جوز الهند، ثم إضافة كافة المكونات له وخلطه جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بوضعه حول العينين وعلى الوجه كاملًا ويتم تدليكه لمدة دقيقة، ثم نتركه ليلة كاملة ويغسل في الصباح.

تكرر الاستخدام كل يوم قبل النوم.

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