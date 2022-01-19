ضاع عمرنا واحنا بنرميه.. قشور البرتقال كنز في بيتك من اليوم اوعي تستغني عنه يعالج الكثير من الأمراض

ضاع عمرنا واحنا بنرميه.. قشور البرتقال كنز في بيتك ولأن الجميع يحب تناول البرتقال دائمًا لكونها فاكهة ذات مذاق لذيذ ومنعش، وبه الكثير من العناصر الغذائية المهمة بجانب الفيتامين الخارق “C”، لكن بعد تناولها يقوم الجميع بالتخلص من قشوره رغم أنها تحتوي على باقة من الفوائد الهامة لصحة الجسم والتي يجهلها الكثيرين، والتي سنقوم بإعلامكم بها عبر المقال التالي حتى قوموا بالالتزام بـ إضافتها لنظامكم الغذائي، فـ للحفاظ على البشرة وصحة الجسم تعرفوا على التالي.

قشور البرتقال كنز في بيتك من اليوم اوعي تستغني عنه

وكما ذكرنا أن قشور البرتقال تحتوي على الكثير من الفوائد الهامة للجسم والبشرة، فسنقوم بعرض تلك الفوائد في النقاط التالية:

حيث تكون معززة للبشرة مما تجعلها نضرة دائمًا وخالية من التجاعيد والبثور، بالإضافة للعيوب الظاهرة مع التقدم في العمر،علاوةً على أنها عامل مساعد في الخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء الموجودة على البشرة، وذلك نتيجة احتوائه على كميات كبيرة من الفلافونويد والليكوبين وكذلك مضادات الأكسدة.

كما أنها تعتبر مضاد طبيعي للبكتيريا، حيث تساعد في حفظ الأسنان من التسوس، مع تبييضها بدون الحاجة للاستعانة بعيادات وأطباء.

أيضًا فهي غنية بالألياف التي تساعد في تقليل نسبة الإصابة بالقولون، وتقوم بخفض نسبة السكر والكوليسترول في الدم.

إضافةً إلى أنها تساعد في الحصول على وزن صحي ومثالي لدعمها للجهاز الهضمي ودوره الكبير في انقاص الوزن.

كذلك فهي تقوى الرئة لاحتوائها علة مقادر كبير من فيتامين سي، كما يحد من الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد وخاصةً برد الشتاء الصعب.

هذا بجانب محافظتها على صحة القلب وحماية الجسم من السرطانات بأنواعه.

طريقة تناول قشر البرتقال