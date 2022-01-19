طريقة كيكة الزبادي في الخلاط 5 دقائق حضريها هشة وخفيفه وبمكونات بسيطة متواجده في المنزل

طريقة كيكة الزبادي في الخلاط 5 دقائق حضريها هشة وخفيفه من أكثر الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت والأمهات على الإنترنت حيث أنها كيكة سهلة ولذيذة قد تغنيكي عن صنع الساندويتشات لأطفالك، وتتمتع كيكة الزبادي بالعديد من الفوائد الصحية حيث أنه يدخل في تكوينها الكثير من المنتجات التي تحتوي على عناصر غذائية هامة ومفيدة تساعد في بناء وتقوية أجسام أطفالك، وسنوضح في مقالنا عبر موقع “ثقفني” طريقة ومكونات تحضير كيكة الزبادي في المنزل في خطوات سهلة وبسيطة.

طريقة كيكة الزبادي في الخلاط 5 دقائق حضريها هشة وخفيفه

يمكنك تحضير كيكة الزبادي في المنزل باستخدام المكونات التالية:-

3 بيضات.

كوب من السكر.

علبتين زبادي.

1\2 كوب من الزيت على الزبدة.

كيس واحد بيكينج باودر.

رشة ملح.

كوبين من الدقيق الخام.

رشة فانيليا.

خطوات عمل كيكة الزبادي في البيت بطريقة سهلة

اخفقي السكر والفانيليا والبيض في الخلاط الكهربائي حتى يصبح هش تمامًا.

إضافة خليط البيض والسكر والفانيليا إلى الزيت و الزبادي وقومي بخلطهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد.

ضعي البكينج باودر والطحين ورشة الملح في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

وضع الخليط الممتزج مع الدقيق الخام وقلبي جيدًا.

احضري صينية فرن وقومي بدهنها من جميع الأطراف بالزبدة أو الزيت.

رشي الدقيق على قاع الصينية أولًا ثم جوانبها حتى لا تلتصق الكيكة بعد وضعها داخل الفرن.

قومي بوضع صينية الكيكة داخل الفرن على درجة حرارة مناسبة لمدة النصف ساعة ثم قومي برفع درجة الحرارة قليلًا واتركيها 10 دقائق آخرى.

اخرجيها من الفرن حتى تبرد قليلًا وتكون جاهزة للأكل بطعم لذيذ وهش وينال إعجاب أطفالك.

السر الكامن في نجاح كيكة الزبادي وجعلها هشة ولذيذة