طريقة تحضير كرات البسبوسة اللذيذة في المنزل بأمان وبمكونات بسيطة وغير مكلفة جربيها دلوقتي

تعتبر كرات البسبوسة من الحلوى المنزلية لأن هذه الحلوى معروفة أكثر من غيرها، كما تعتبر كرات البسبوسة هي واحدة من تلك الحلويات التي لديها ملايين العشاق من أماكن مختلفة، لذلك تأخذ المحركات عددا كبيرا من عمليات البحث عن طريقة صنع كرات البسبوسة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الطرق لعمل كرات البسبوسة في المنزل بطريقة آمنة وبسيط، ولن يكلفك أموال كثيرة على الإطلاق، والجدير بالذكر بأن أيضا البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات التي لديها الكثير من العشاق حيث تتميز بمكوناتها بسيطة.

طريقة تحضير كرات البسبوسة في المنزل

لا نحتاج إلى مكونات كثيرة بل نحتاج فقط إلي مكونات بسيطة جدا ومنها:

علبة كريمة جاهزة.

كوب زبادي طبيعي.

نصف كوب سمن طبيعي.

نصف كوب سكر ناعم.

عدد ملعقة صغيرة بكينج بودر.

عدد اثنين كوب متوسط الحجم من السميد.

نصف كوب جوز هند مبشور.

نصف كوب من البندق واللوز المحمص.

محلول السكر المعقود والمكون من (1 كوب ماء، 1 كوب ونصف سكر، 1 ملعقة صغيرة فانيليا ونصف ليمونة).

خطوات تحضير كرات البسبوسة اللذيذة

هذه هي الطرق الفريدة التي تبحث عنها العديد من النساء من أماكن مختلفة حيث تعتبر هذه الحلوى مشهورة وشائعة في جميع الأماكن الشرقية المختلفة، ومن أبرز خطوات التحضير التي نحتاجها ما يلي: