فطائر الطاسة السريعة بدون فرن هشة وخفيفه في 7 دقائق الذ فطائر في الشتاء جربيها مش هتبطلى تعمليها

فطائر الطاسة السريعة بدون فرن هشة وخفيفه في 7 دقائق تعد طريقة عمل فطائر الطاسة من الطرق المميزة والسريعة والتي قد تنجزك في ساعات الليل المتأخرة فأحيانًا ينتابنا الجوع ليلًا ونرغب في عمل أطعمة لذيذة وخاصة في وقت السهر عند مشاهدة أي فيلم أو مسلسل، ووصفات الأكل السريعة انتشرت بشدة وخاصة في فترات الحظر آثناء عدوى فيروس كورونا والانتشار الشديد الذي ألزمنا الجلوس في المنزل، وكانت هذه فرصة عظيمة لكل فتاة أن تتعلم طبخة جديدة وتستغل وقت فراغها في شيء مفيد.

فطائر الطاسة السريعة بدون فرن هشة وخفيفه في 7 دقائق

مكونات الفطيرة:-

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة سكر أبيض كبيرة.

رشة ملح.

سمن بلدي.

خطوات التحضير:-