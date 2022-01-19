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عمر شويل - جدة فطائر الطاسة السريعة بدون فرن هشة وخفيفه في 7 دقائق الذ فطائر في الشتاء جربيها مش هتبطلى تعمليها - ثقفني
فطائر الطاسة السريعة بدون فرن هشة وخفيفه في 7 دقائق تعد طريقة عمل فطائر الطاسة من الطرق المميزة والسريعة والتي قد تنجزك في ساعات الليل المتأخرة فأحيانًا ينتابنا الجوع ليلًا ونرغب في عمل أطعمة لذيذة وخاصة في وقت السهر عند مشاهدة أي فيلم أو مسلسل، ووصفات الأكل السريعة انتشرت بشدة وخاصة في فترات الحظر آثناء عدوى فيروس كورونا والانتشار الشديد الذي ألزمنا الجلوس في المنزل، وكانت هذه فرصة عظيمة لكل فتاة أن تتعلم طبخة جديدة وتستغل وقت فراغها في شيء مفيد.
فطائر الطاسة السريعة بدون فرن هشة وخفيفه في 7 دقائق
مكونات الفطيرة:-
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة سكر أبيض كبيرة.
- رشة ملح.
- سمن بلدي.
خطوات التحضير:-
- قومي بخلط كل المكونات الجافة مع بعضها ثم أضيفي بالتدريج الماء الدافئ أو المغلي حتى يصبح قوام الخليط طري قليلًا.
- استمري في تقليب الخليط وأضيفي ملعقتين كبيرتين من السمنة البلدي وقلبي حتى يصبح الخليط أشبه بالعجينة واتركي العجينة قليلًا حتى تختمر ويصبح حجمها الضعف.
- ثم قومي بتقطيع العجينة إلى كرات حجمها متوسط ومتساوية حتى تبدئي في فردها على سطح مستوي.
- يمكنك أيضًا فردها على رخامة المطبخ بعد تنظيفها جيدًا ووضع عليها بعض الدقيق ثم كمية من السمنة البلدي.
- افردي العجينة على الرخام أو السطح الخشبي باستخدام النشابة ثم قومي بتطبيق العجينة إلى نصفها مرة ثم ضعي كمية من السمن والدقيق مرة أخرى وطبقيها.
- استمري في هذه الخطوة حتى تتحول العجينة إلى عجينة عبارة عن طبقات داخلية مدهونة بالزيت والدقيق ثم اتركيها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليلًا.
- جهزي طاسة القلي على النار وضعي بداخلها كمية من السمنة أو الزيت وضعي الفطيرة حتى تنضج من جانبها الأسفل وقلبيها على جانبها الآخر حتى تنضج تمامًا من جميع الجوانب.
- كرري هذه الخطوة مع كل كرات الفطائر التي تريدين تحضيرها حتى تنتهي الكمية ثم ابدئي في إخراجها من الطاسة وقدميها.
- يمكنك عملها في الفرن أيضًا بنفس الطريقة كما يمكنك عملها بحشوات داخلية مختلفة مثل اللحمة أو الخضار أو بوضع الجبن المختلفة بداخلها.
- كما أنه يمكنك عملها فطائر بالسكر كالتي كنا نتناولها في قديم الزمان.
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